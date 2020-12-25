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Рождество с "Друзьями": самые яркие эпизоды сериала в праздничком духе (фото, видео)

Рождество с "Друзьями": самые яркие эпизоды сериала в праздничком духе (фото, видео)
08:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Рождественские и новогодние сериалы всегда будут поднимать праздничный дух, особенно это актуально в 2020 году. Нам как никогда нужно что-то позитивное и вселяющее веру, что все будет хорошо так же, как нашим любимым киношным героям.

"Телеграф" собрал разные эпизодические моменты с Рождеством в сериале "Друзья", которые вы захотите пересмотреть как можно скорее!

Сезон 1, серия 10. "Эпизод с обезьяной"

Друзья создают и нарушают договор, чтобы праздновать Канун Нового Года без романов. Росс компенсирует его одиночество, получая соседа по комнате - обезьяну по имени Марсель, которую все обожают.

Сезон 2, серия 9. "Эпизод с отцом Фиби"

Друзья готовятся к Рождеству. Каждый по-своему. Моника озабочена только одним вопросом: какое печенье испечь к праздничному столу. Фиби узнает, что человек на фотографии, бережно хранимой в семейном архиве, - вовсе не ее отец. Чендлер и Джоуи слишком долго откладывают поход за рождественскими покупками, а это значит, что их друзья могут остаться без подарков!

Сезон 3, серия 10. "Эпизод, где Рэйчер увольняется"

Этот эпизод полный изменений и приключений. Гантер предлагает Рейчел снова пройти курс обучения официанток, и Рейчел понимает, что пора бросать эту работу и искать другую. Джо находит новую работу - теперь он продавец новогодних елок. Фиби пробует помогать Джо с его новой серьезной работой. А Росс случайно ломает ногу девочке и пытается ей возместить физический и моральный ущерб, продавая ее печенье.

Сезон 4, серия 10. "Эпизод с девушкой из Погебси"

Росс должен решить, продолжать ли встречаться с девушкой, до которой добираться два с половиной часа. Новые коллеги Моники плохо с ней обращаются, поэтому она нанимает Джо только для того, чтобы спокойно его уволить и показать им кто - босс. А Фиби пробует написать совершенную праздничную песню для друзей.

Главные кинопремьеры 24 декабря: "Обратная связь", "Семейка Крудсов 2", "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое"

Сезон 5, серия 10. "Эпизод с сестренкой Дени"

Росс сидит дома и скучает, он предлагает Джо самому начать писать сценарии для себя и говорит, что будет следить за тем, чтобы Джо не отвлекался и писал. Фиби вызывается добровольцем в сборе новогодних пожертвований, а Моника назначает Рейчел свидание с Дэнни, который слишком психологически близок со своей сестрой.

Сезон 5, серия 11. "Эпизод, в котором все дают обещания"

В этой серии все обязуются сделать какие-нибудь дела: Росс будет делать что-то новое каждый день, Чендлер прекратит издеваться над остальными хотя бы неделю, Рейчел обещает не сплетничать, Джо выучиться игре на гитаре, Моника - чаще фотографировать всех, а Фиби научиться управлять самолетом.

Сезон 6, серия 10. "Эпизод с "Рутиной"

Джанин приглашает Джо, Росса и Монику на съемки новогодней программы в качестве статистов. Росс и Моника несказанно счастливы - они с детства смотрят эту передачу и жить без нее не могут. Джо планирует намекнуть Джанин о своих чувствах, поцеловав ее ровно в 12 по полуночи. Рэйчел и Фиби уговаривают Чендлера вместе с ними искать подарки, заготовленные для них Моникой - оказывается, они делают это каждый год.

Сезон 7, серия 10. "Эпизод с рождественским броненосцем"

В этом году Росс не хочет праздновать с Беном Рождество, а решает посвятить его в историю Хануки. Однако, вопреки надеждам Росса, Бен ужасно расстраивается, когда узнает, что в этом году не будет Санта Клауса, и Россу приходится срочно бежать в магазин за нарядом Санты. Но за два дня до Рождества их уже не осталось, и Россу приходится брать единственный оставшийся костюм...

Сезон 8, серии 11. "Эпизод с серьезным шагом для Роса"

Росс и Мона получают свои фотографии, сделанные во время их свидания в Рокфеллер Центре и Мона хочет отослать одну как праздничную открытку. Росс соглашается, но после его пугает то, как далеко зашли их отношения. Тогда как Чендлер пытается избегать своего босса, который хочет проводить с ним слишком много времени.

Сезон 9, серии 10. "Эпизод с Рождеством в Талси"

Чендлеру приходится провести Рождество в Талсе, чтобы закончить бумажную работу и он понимает, что ненавидит свою работу. Он вспоминает прошлые праздники Рождества и решает отпустить всех своих подчиненных домой. Работать остается только его помощница Венди. Чендлер начинает вспоминать лучшие моменты его отношений с Моникой. Это заставляет его бросить работу и вернуться в Нью-Йорк.

Лучшие рождественские фильмы, чтобы скоротать время - подборка на сайте "Телеграф".

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Рождество, Сериалы, Друзья.

Автор:

Телеграф
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