Скачать
Четверг, 24.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец
Российское ядерное оружие УЖЕ находится в Крыму, - эксперт
Российское ядерное оружие УЖЕ находится в Крыму, - эксперт
Янина Соколова показала раритетное фото из студенческого общежития
Янина Соколова показала раритетное фото из студенческого общежития
Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)
Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)

Главные кинопремьеры 24 декабря: "Обратная связь", "Семейка Крудсов 2", "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое"

Главные кинопремьеры 24 декабря: "Обратная связь", "Семейка Крудсов 2", "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое"
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф

"Телеграф" рассказывает обо всех кинопремьерах недели.

Обратная связь

Продолжение успешной комедии "Громкая связь" от "Квартета И" на больших экранах! Компания из семи друзей снова собирается вместе, чтобы отпраздновать Новый год. Накануне праздника герои решают сыграть в простую игру на честность, но они даже не подозревают, какие сюрпризы готовит им новогодняя ночь!

Отзывы про фильм "Чудо-женщина: 1984" и стоит ли смотреть его в кино

Бесславные крепостные

Правила самурая - сражаться на двух мечах, тренировать дух и тело, не оказываться в неприятных ситуациях ради чувств. Но как следовать хотя бы одному правилу, когда твое имя Тарас Шевченко, твою девушку преследует подлец, а твой наставник бьет тебя, чтобы натренировать твою броню? Придется превратиться в самурая за 2 дня...

Адская Хоругва, или Рождество Казацкое

Казацкий род существует на свете, пока в нем рождаются казаки-рыцари, защищающие свою землю от врагов. А казакам, которые положили свои головы в бою, прощаются все грехи. Разъяренный этим Черт заключает пари со святым Петром. Если он сможет покорить и удержать в аду до Рождества лучшего и самого храброго казака Семена, то получит возможность уничтожить весь казацкий род на земле. Но на отважного казака не действуют чары и его невозможно запугать или купить. Картина выходит в повторный прокат к зимним праздникам.

Душа (старт проката 25 декабря)

Преподаватель музыки в средней школе Джо Гарднер неожиданно оказывается в мире, где пробуждаются человеческие вдохновения, увлечения, желания и интересы, и там он знакомится с юной душой по имени 22.

Интересные факты о фильме "Душа":

- 23-й фильм Pixar.

- Второй фильм Pixar, который выйдет 19 июня, после "Головоломки" (2015).

- Будет выпущен всего через 3 месяца после предыдущего фильма Pixar "Вперёд" (2020), это самый короткий разрыв между фильмами Pixar на сегодняшний день.

- Первая режиссерская работа Пита Доктера без участия Джона Лассетера после его ухода с поста генерального директора всех анимационных площадок Диснея.

- 2-й анимационный фильм Дэйвида Диггса, после "Фердинанд" (2017).

- Пятый фильм Pixar будет снят Джонасом Риверой после "Вперед и вверх" (2009), "Мыслями наизнанку" (2015), "История игрушек 4" (2019) и "Вперёд" (2020).

Семейка Крудс: Новоселье

Первая в истории человеческая семья Крудсов отправляется на поиски идеального места, в котором каждому ее члену, включая всех прирученных доисторических животных, было бы хорошо. То есть, дома.

Семейка Крудс 2: стоит ли смотреть, отзывы (видео)

Об интересных фактах анимационного фильма "Семейка Крудс: Новоселье" - читайте здесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Душа, Афиша кино, Обратная связь, Адская Хоругва или Рождество Казацкое, Семейка Крудсов: Новая эра, Бесславные крепостные, Семейка Крудсов: Новоселье.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин выиграл: разведчик рассказал, чем закончится для Зеленского скандальная история с "вагнеровцами"
02 Харьков простился с Кернесом: видео, как закончились похороны
03 Это не остановить: перл Гордона на интервью с Ходорковским стал мемом
04 Лежала вся в крови: женщину с подругами обстреляли посреди улицы в Москве (фото, видео)
05 Обстрел посреди улицы в Москве закончился трагически: все детали и видео момента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Доллар продолжает стремительно дорожать: курс валют на 24 декабря
Доллар продолжает стремительно дорожать: курс валют на 24 декабря
Украине напророчили новые проблемы из-за скандала с &quot;вагнеровцами&quot;
Украине напророчили новые проблемы из-за скандала с "вагнеровцами"
Уже более миллиона украинцев заразились коронавирусом с начала пандемии
Уже более миллиона украинцев заразились коронавирусом с начала пандемии
Когда отмечают католический сочельник с Рождеством, и как красиво поздравить на праздник
Когда отмечают католический сочельник с Рождеством, и как красиво поздравить на праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь