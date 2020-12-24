Главные кинопремьеры 24 декабря: "Обратная связь", "Семейка Крудсов 2", "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое"

"Телеграф" рассказывает обо всех кинопремьерах недели.

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Продолжение успешной комедии "Громкая связь" от "Квартета И" на больших экранах! Компания из семи друзей снова собирается вместе, чтобы отпраздновать Новый год. Накануне праздника герои решают сыграть в простую игру на честность, но они даже не подозревают, какие сюрпризы готовит им новогодняя ночь!

Бесславные крепостные

Правила самурая - сражаться на двух мечах, тренировать дух и тело, не оказываться в неприятных ситуациях ради чувств. Но как следовать хотя бы одному правилу, когда твое имя Тарас Шевченко, твою девушку преследует подлец, а твой наставник бьет тебя, чтобы натренировать твою броню? Придется превратиться в самурая за 2 дня...

Адская Хоругва, или Рождество Казацкое

Казацкий род существует на свете, пока в нем рождаются казаки-рыцари, защищающие свою землю от врагов. А казакам, которые положили свои головы в бою, прощаются все грехи. Разъяренный этим Черт заключает пари со святым Петром. Если он сможет покорить и удержать в аду до Рождества лучшего и самого храброго казака Семена, то получит возможность уничтожить весь казацкий род на земле. Но на отважного казака не действуют чары и его невозможно запугать или купить. Картина выходит в повторный прокат к зимним праздникам.

Душа (старт проката 25 декабря)

Преподаватель музыки в средней школе Джо Гарднер неожиданно оказывается в мире, где пробуждаются человеческие вдохновения, увлечения, желания и интересы, и там он знакомится с юной душой по имени 22.

Интересные факты о фильме "Душа":

- 23-й фильм Pixar.

- Второй фильм Pixar, который выйдет 19 июня, после "Головоломки" (2015).

- Будет выпущен всего через 3 месяца после предыдущего фильма Pixar "Вперёд" (2020), это самый короткий разрыв между фильмами Pixar на сегодняшний день.

- Первая режиссерская работа Пита Доктера без участия Джона Лассетера после его ухода с поста генерального директора всех анимационных площадок Диснея.

- 2-й анимационный фильм Дэйвида Диггса, после "Фердинанд" (2017).

- Пятый фильм Pixar будет снят Джонасом Риверой после "Вперед и вверх" (2009), "Мыслями наизнанку" (2015), "История игрушек 4" (2019) и "Вперёд" (2020).

Семейка Крудс: Новоселье

Первая в истории человеческая семья Крудсов отправляется на поиски идеального места, в котором каждому ее члену, включая всех прирученных доисторических животных, было бы хорошо. То есть, дома.

Об интересных фактах анимационного фильма "Семейка Крудс: Новоселье" - читайте здесь.