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Праздник к нам приходит: лучшие новогодние фильмы на Рождество и Новый год (видео)

Праздник к нам приходит: лучшие новогодние фильмы на Рождество и Новый год (видео)
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

2020 год для всех выдался напряженным и окутанным негативной энергетикой. Справиться с накопившимися проблемами и постараться не сойти с ума поможет только позитивный настрой и вера в лучшее!

Новый год и Рождество - время, которое хочется провести с родными и близкими. А вот какие хорошие фильмы помогут погрузиться вам в атмосферу праздника - узнайте ниже.

"Телеграф" подготовил подборку замечательных фильмов, которые идеально подойдут для новогоднего настроения!

Гринч (2018)

Новая версия всем известной сказки о Гринче, который не любил Рождество и своих соседей и решил испортить всем праздник. Но в ней Гринч выглядит не злобным, а милым, а его собачка вообще не оставит равнодушным никого.

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Любите Куперов (2015)

Немного сумбурная комедия о членах одной семьи, которые собираются вместе на Рождество. Родители хотят развестись после нескольких десятков лет брака и собирают детей вместе на последнее празднование как одна семья. Но, быть может, еще все можно изменить.

Щелкунчик и четыре королевства (2018)

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам. Девушке придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным королем.

Рождество на двоих (2019)

Кейт - закомплексованная и замкнутая в себе молодая девушка, которая работает переодетым эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неправильные решения. Но её жизнь начинает меняться, когда она знакомится с привлекательным мужчиной по имени Том, который кажется слишком идеальным, чтобы в это поверить.

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Необыкновенная история на Рождество (2017)

Молодой писатель Чарльз Диккенс страдает от профессиональных неудач – три его последние книги остались незамеченными. Отвергнутый издателями, юноша решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Ведь на дворе канун Рождества, и настоящие чудеса случаются!

Рождественские хроники (2018)

В канун Рождества брат с сестрой - Кейт и Тедди Пирс - собираются заснять на видео появление Санты. Дерзкий замысел выливается в необыкновенное приключение, о котором дети не могли даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый праздник.

Рождественские хроники 2 (2020)

Кейт Пирс, теперь циничный подросток, недовольна новыми отношениями своей мамы, и во время бегства неожиданно воссоединяется с Санта-Клаусом, когда таинственный озорной эльф-смутьян угрожает навсегда отменить Рождество.

Пара на праздники (2020)

Они не знакомы, но устали проводить отпуск одиночестве. Тогда эти двое решают поддерживать платонические отношения целый год. Только сердцу не прикажешь.

Ранее "Телеграф" писал, какие фильмы вышли в декабре этого года.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Рождество, Новый год, Рождество на двоих.

Автор:

Телеграф
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