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"Щедрик" в исполнении оркестра ВВС США покорил сеть: видео стремительно набирает просмотры

"Щедрик" в исполнении оркестра ВВС США покорил сеть: видео стремительно набирает просмотры
Обновлено 23:05 Сб, 19 Декабрь 2020 Телеграф Фото: Скриншот

Военно-воздушные силы США поздравили украинцев с Рождеством, исполнив "Щедрик". 

Видеопоздравление от подполковника Кристины Мур Уррутии, руководительницы оркестра ВВС США в Европе, было размещено в YouTube-канале посольства США в Украине. 

"Когда в 1921 году Украинский национальный хор посетил США с концертными гастролями, американского хорового директора Петра Вильговского впечатлила одна из их песен - "Щедрик", украинская новогодняя песня композитора Николая Леонтовича. Вильговский говорил, что украинская песня напоминала ему колокола и он решил перевести ее новую версию, которую бы исполняли во время Рождественских праздников, на английский язык. Сегодня "Carol of the Bells" является одной из наиболее популярных и любимых рождественских песен в США. Посмотрите, как "Поющие сержанты" из оркестра ВВС США в Вашингтоне исполняют "Carol of the Bells" в знак американско-украинского партнерства. В Украины нет лучшего партнера, чем США, который поддерживает ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности. Желаем вам всего лучшего в эти праздничные дни", - сказала она. 

Напомним, в Украине 19 декабря зажгли главную новогоднюю елку страны

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Все по теме:

Рождество, Новый год, ВВС США, Щедрик, Carol of the Bells.

Автор:

Телеграф
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