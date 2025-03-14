Ему был всего 21 год: от чего умер молодой сын Виктора Павлика и как выглядит его могила (фото)

Известный артист потерял молодого сын а в 2020 году

Виктор Павлик — известный украинский артист и многодетный отец, младший сын которого родился в 2021 году. Исполнитель несколько раз был женат и сейчас состоит в браке с Екатериной Репяховой, которая на 28 лет младше него. Их свадьба состоялась в 2020 году, а спустя несколько месяцев в том же 2020 году умер один из сыновей Павлика — Павел.

"Телеграф" расскажет, что известно о болезни Павла Павлика, которая забрала жизнь 21-летнего парня. И как выглядит его могила.

Покойный сын Виктора Павлика — что о нем известно

Павел — второй сын и третий по счету ребенок Виктора Павлика. Он родился 7 мая 1999 года в браке артиста с Ларисой Созаевой. С детства мальчик мечтал о военной карьере, хорошо учился, а после школы поступил в Национальную академию СБУ.

Однако завершить учебу и стать военным ему было не суждено. В августе 2018 у Павла неожиданно начали отказывать ноги. После этого события начались многочисленные обследования — беготня по врачам, анализы, МРТ и тд. В конце-концов медики поставили неутешительный диагноз — саркома, рак позвоночника.

Павел начал изнурительную борьбу за жизнь — он прошел 18 курсов химио- и лучевой терапии, длительную реабилитацию. В конце концов на некоторое время болезнь отступила и он почувствовал себя лучше. Однако заболевание вернулось и унесло жизнь молодого сына Виктора Павлика.

В декабре 2022 года исполнитель поделился в соцсетях кадрами с могилы сына Павла, которую проведывал перед новогодними праздниками. Певец подготовил красивый новогодний венок, который отнес на место захоронения сына.

А также показал, как выглядит его памятник. Как видно на фото, это белая плита с фотографией парня, датами жизни и смерти, а также красивым стихом о любви.

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