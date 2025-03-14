Йому був лише 21 рік: від чого помер молодий син Віктора Павліка і як виглядає його могила (фото)

Відомий артист втратив молодого сина у 2020 році

Віктор Павлік — відомий український артист та багатодітний батько, молодший син якого народився у 2021 році. Виконавець кілька разів був одружений і зараз в шлюбі з Катериною Репяховою, яка на 28 років молодша за нього. Їхнє весілля відбулося у 2020 році, а через кілька місяців того ж 2020 року помер один із синів Павліка — Павло.

"Телеграф" розповість, що відомо про хворобу Павла Павліка, яка забрав життя 21-річного хлопця. І як виглядає його могила.

Покійний син Віктора Павліка — що про нього відомо

Павло — другий син і третя дитина Віктора Павліка. Він народився 7 травня 1999 року у шлюбі артиста з Ларисою Созаєвою. З дитинства хлопчик мріяв про військову кар’єру, добре навчався, а після школи вступив до Національної академії СБУ.

Проте завершити навчання та стати військовим йому не судилося. У серпні 2018 року у Павла несподівано почали відмовляти ноги. Після цієї події почалися численні обстеження — біганина по лікарях, аналізи, МРТ тощо. Зрештою, медики поставили невтішний діагноз — саркома, рак хребта.

Павло розпочав виснажливу боротьбу за життя — він пройшов 18 курсів хіміо- та променевої терапії, тривалу реабілітацію. Зрештою, на деякий час хвороба відступила і він відчув себе краще. Проте захворювання повернулося та забрало життя молодого сина Віктора Павліка.

У грудні 2022 року виконавець поділився у соцмережах кадрами з могили сина Павла, яку відвідував перед новорічними святами. Співак підготував гарний новорічний вінок, який відніс на місце поховання сина.

А також показав як виглядає його пам’ятник. Як видно на фото, це біла плита з фотографією хлопця, датами життя та смерті, а також гарним віршем про любов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає єдиний син Потапа та Ірини Горової і чому він не на фронті. Хлопець розглядає можливість переїхати за кордон.