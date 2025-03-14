Катається до батька за кордон: як виглядає єдиний син Потапа і чому він не на фронті

Єдиний син скандального продюсера Потапа живе з мамою у Києві, але їздить до батька за кордон

Скандальний український продюсер Потап, який під час війни втік за кордон і тепер мешкає в Іспанії, має єдиного сина Андрія. Незважаючи на те, що з матір’ю хлопчика Іриною Горовою репер розлучився, він підтримує спілкування з сином і вони чудово ладнають.

"Телеграф" розповість, що відомо про єдиного сина Потапа, скільки йому років і чому він не у війську.

Син Потапа — що про нього відомо

Андрій Потапенко народився 6 вересня 2008 року у шлюбі Потапа та Ірини Горової. Вони тоді були не лише подружжям, а й бізнес-партнерами та разом займалися розвитком продюсерського центру MOZGI Entertainment. Проте у 2014 році пара розлучилася, і син Андрій залишився жити з мамою.

Практично аж до початку повномасштабної війни Горова і Потап продовжували разом працювати та залишалися діловими партнерами. А тим часом їхній син Андрій підростав, і Потап багато часу приділяв вихованню хлопця, хоч і не жив із ним увесь час.

Наразі хлопцеві 16 років, він захоплюється спортом, особливо баскетболом. Навіть ходить до дитячої баскетбольної академії і замислюється над тим, щоб пов’язати своє життя з цим видом спорту. І власне тому, що він неповнолітній, Андрій не на фронті під час війни в Україні.

Незважаючи на те, що його батько зараз за кордоном, Андрій Потапенко підтримує з ним спілкування та час від часу катається до нього в Іспанію. Минулого року підліток зізнався журналістам, що поки що не знає, чи житиме в Україні в майбутньому чи виїде за кордон.

"Я не знаю, чи я буду за кордоном, чи буду в Україні. Звичайно, замислююся про виїзд за кордон. Через війну, яку розв’язала Росія. Але насправді хотілося б бути вдома", — поділився Андрій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап поставив крапку у чутках про розлучення з Каменських та зізнався, що хоче з нею дітей.