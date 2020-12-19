Зажжение главной елки на Софийской площади: онлайн-трансляция

В субботу на День святого Николая, 19 декабря, в Киеве состоится праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади. Его можно будет увидеть онлайн.

Трансляцию мероприятия будет проходить на телеканале "Киев", на Youtube канале телеканала "Киев", на Youtube канале КГГА и на официальном портале Киева.

Начало церемонии открытия в 19:00.

Главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, главная елка Киева - возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола стоять на Контрактовой площади. Также празднование будет проходить без фестивалей, концертов, больших сцен, фуд-кортов, будут только сувениры и горячие напитки.

Напомним, в начале декабря украшение главной елки в виде шляпы в сети восприняли довольно критически. После множества шуток и мемов на экстравагантный декор, - ее было решено убрать. 13 декабря стало известно, что шляпу все-таки сняли с верхушки главной елки Украины.