Главная елка страны лишилась шляпы (фото)

Главная новогодняя елка Украины в Киеве вызвала множество споров. По сети прокатилась волна недоумения. А все из-за того, что рождественскую звезду заменили на шляпу. В результате спор нашел логическое завершение.

Об этом на странице в "Фейсбук" заявил украинский религиовед Александр Саган.

"Сняли", - всего лишь написал он в сообщении.

"Какой год - такая и елка": новогоднее украшение Киева взволновало украинцев

Теперь на месте шляпы будет сиять привычная всем звезда.

Напомним, религиозные организации раскритиковали светскую власть Киева за то, что в этом году верхушку елки украсили не звездой, а шляпой. Они назвали эту шляпу "ведьмовской"