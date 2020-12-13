Главная елка страны лишилась шляпы (фото)

Главная новогодняя елка Украины в Киеве вызвала множество споров. По сети прокатилась волна недоумения. А все из-за того, что рождественскую звезду заменили на шляпу. В результате спор нашел логическое завершение.
Об этом на странице в "Фейсбук" заявил украинский религиовед Александр Саган.
"Сняли", - всего лишь написал он в сообщении.
"Какой год - такая и елка": новогоднее украшение Киева взволновало украинцев
Теперь на месте шляпы будет сиять привычная всем звезда.
Напомним, религиозные организации раскритиковали светскую власть Киева за то, что в этом году верхушку елки украсили не звездой, а шляпой. Они назвали эту шляпу "ведьмовской"