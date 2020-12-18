Скачать
Пятница, 18.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: названы подозреваемые
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: названы подозреваемые
Как будут работать школы во время локдауна в Украине: сделано уточнение
Как будут работать школы во время локдауна в Украине: сделано уточнение
"Проституция забирает энергию": депутат-антипрививочник Камельчук отметился новым заявлением
"Проституция забирает энергию": депутат-антипрививочник Камельчук отметился новым заявлением
После Николая погода в Украине резко изменится: прогноз синоптика
После Николая погода в Украине резко изменится: прогноз синоптика

Главную елку Украины в этом году зажгут онлайн: где и когда смотреть трансляцию

Главную елку Украины в этом году зажгут онлайн: где и когда смотреть трансляцию
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: kyivcity

19 декабря, в День святого Николая в 19:00 традиционно состоится праздничное зажжение главной елки страны на Софийской площади. Его можно будет посмотреть онлайн.

Об этом сообщила директор Департамента культуры Диана Попова.

По ее словам, "те, кто не будет возможности попасть на зажжения новогодней красавицы, смогут сделать это онлайн. Трансляцию действа проведет ТРК "Киев", а также его можно будет увидеть на Youtube канале ТРК "Киев", Youtube канале КГГА и Официальном портале Киева".

На фото главная елка в Киеве (до снятия шляпы):

Стоит отметить, что для уменьшения скопления людей нынешний новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 локаций:

  • Софийская площадь,
  • Арка дружбы народов,
  • пешеходно-велосипедный мост,
  • парк "Владимирская горка",
  • Аллея художников,
  • Андреевский спуск,
  • Контрактовая площадь. 

В свою очередь, главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, главная елка Киева - возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади.

Празднование будет проходить без фестивалей, концертов, больших сцен, фуд-кортов, будут только сувениры и горячие напитки.

Читайте также в материале "Телеграфа": С елки в центре Киева после скандала сняли шляпу - детали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Елка.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Авакова рассказали, у кого больше всего шансов стать мэром Харькова после Кернеса
02 Однозначно есть надежда: после смерти Кернеса астролог дал прогноз Путину
03 День Саввы: картинки, открытки и поздравления с праздником
04 Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)
05 На заседании ТКГ произошел скандал с "грязной руганью": представитель Украины раскрыл детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аварии на трассе &quot;Киев-Чоп&quot; пострадали 10 человек: подробности, фото и видео ЧП
В аварии на трассе "Киев-Чоп" пострадали 10 человек: подробности, фото и видео ЧП
Успокоить Зеленского: зачем &quot;слугам&quot; союзы с Медведчуком и чем это грозит в перспективе
Успокоить Зеленского: зачем "слугам" союзы с Медведчуком и чем это грозит в перспективе
Белорусов начали пугать «горячей войной» вечной 2021 года
Белорусов начали пугать «горячей войной» вечной 2021 года
Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову: появилась его реакция
Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову: появилась его реакция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь