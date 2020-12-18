Главную елку Украины в этом году зажгут онлайн: где и когда смотреть трансляцию

19 декабря, в День святого Николая в 19:00 традиционно состоится праздничное зажжение главной елки страны на Софийской площади. Его можно будет посмотреть онлайн.

Об этом сообщила директор Департамента культуры Диана Попова.

По ее словам, "те, кто не будет возможности попасть на зажжения новогодней красавицы, смогут сделать это онлайн. Трансляцию действа проведет ТРК "Киев", а также его можно будет увидеть на Youtube канале ТРК "Киев", Youtube канале КГГА и Официальном портале Киева".

На фото главная елка в Киеве (до снятия шляпы):

Стоит отметить, что для уменьшения скопления людей нынешний новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 локаций:

Софийская площадь,

Арка дружбы народов,

пешеходно-велосипедный мост,

парк "Владимирская горка",

Аллея художников,

Андреевский спуск,

Контрактовая площадь.

В свою очередь, главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, главная елка Киева - возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади.

Празднование будет проходить без фестивалей, концертов, больших сцен, фуд-кортов, будут только сувениры и горячие напитки.

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