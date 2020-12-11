Скачать
Пятница, 11.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Кернеса отказали почки
У Кернеса отказали почки
Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова
Итоги дня 11 декабря: непогода в Киеве, ухудшение состояния Кернеса и Труханова
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук

Волшебство не удалось: с главной елки страны снимают шляпу (фото, видео)

Волшебство не удалось: с главной елки страны снимают шляпу (фото, видео)
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку Украины. Однако еще на этапе сооружения каркаса, по сети прокатилась волна недоумения. А все из-за того, что рождественскую звезду заменили на шляпу

Теперь же, как сообщает Телеграм-канал KIEVMAP, шляпу с елки решили снять. 

"Не успели организаторы инсталляции объяснить, зачем они её надели на ёлку, как в срочном порядке её собираются поменять на звезду. Все из-за недовольства общественности, которую возмутило необычное украшение", - говорится в сообщении. 

Эту информацию также прокомментировали в "Телебачення Торонто". 

"Религиозные организации раскритиковали светскую власть Киева за то, что в этом году верхушку елки украсили не звездой, а шляпой. Они назвали эту шляпу "ведьмовской". Впрочем, не волнуйтесь - организаторы праздника испугалась ведьм и уже пообещали, что в канун Святого Николая звезда заменит волшебную шляпу на главной елке", - сказано в сообщении. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Телебачення Торонто (@toronto_tv)

 

В паблике dtp.kiev.ua ситуацию со шляпой осветили забавной картинкой. 

Пока в сети подняли шумиху вокруг главной елки страны, ее "коллега" на Оболони смутила жителей района своим "уставшим" видом

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Елка, Рождество, Новый год.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обледеневший Киев попал на сказочные фото
02 Россия открыла "ящик Пандоры": Гордон объяснил, почему в Украине не любят россиян
03 Гололед заставил киевлян перемещаться на карачках: в сеть попало видео
04 Польский перевозчик попал в скандал из-за "бандеровца" в Европе (фото)
05 В оккупированном Дебальцево "мэр" оскандалился с "щедрым" подарком школе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обледеневший Киев попал на сказочные фото
Обледеневший Киев попал на сказочные фото
В НАБУ показали на видео &quot;перлы&quot; чиновников, погоревших на коррупции
В НАБУ показали на видео "перлы" чиновников, погоревших на коррупции
Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
Обошла Кейт Миддлтон и Елизавету II: Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи
Обошла Кейт Миддлтон и Елизавету II: Меган Маркл названа самым популярным членом королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь