Волшебство не удалось: с главной елки страны снимают шляпу (фото, видео)

В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку Украины. Однако еще на этапе сооружения каркаса, по сети прокатилась волна недоумения. А все из-за того, что рождественскую звезду заменили на шляпу.

Теперь же, как сообщает Телеграм-канал KIEVMAP, шляпу с елки решили снять.

"Не успели организаторы инсталляции объяснить, зачем они её надели на ёлку, как в срочном порядке её собираются поменять на звезду. Все из-за недовольства общественности, которую возмутило необычное украшение", - говорится в сообщении.

Эту информацию также прокомментировали в "Телебачення Торонто".

"Религиозные организации раскритиковали светскую власть Киева за то, что в этом году верхушку елки украсили не звездой, а шляпой. Они назвали эту шляпу "ведьмовской". Впрочем, не волнуйтесь - организаторы праздника испугалась ведьм и уже пообещали, что в канун Святого Николая звезда заменит волшебную шляпу на главной елке", - сказано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телебачення Торонто (@toronto_tv)

В паблике dtp.kiev.ua ситуацию со шляпой осветили забавной картинкой.

Пока в сети подняли шумиху вокруг главной елки страны, ее "коллега" на Оболони смутила жителей района своим "уставшим" видом.