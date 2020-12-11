"Какой год - такая и елка": новогоднее украшение Киева взволновало украинцев

В каждом микрорайоне Киева традиционно размещают новогодние елки. Этот предпраздничный период не стал исключением. Однако в 2020 году некоторые хвойные отметились особой "красотой".

Например, пользовательница социальной сети "Фейсбук" привела в маленький шок своих читателей постом о новогоднем дереве, которое установили на Оболони.

"Ужас нашего района. Какой год- такая и ёлка", - отметила она.

На фото действительно видно кривую ель, которая склоняется вниз.

Поэтому люди начали активно комментировать такое положение вещей: "Какой голова, такая и елка", "Много взяла на себя бюджета", "Что же её так скрутило беднягу".

Также они стали делиться своими фотографиями неудачных новогодних деревьев и декораций.

Напомним, что в Дубно, на Ровенщине, разгорелся громкий скандал из-за новогоднего дерева, которое собираются установить на центральной городской площади. Дело в том, что ель срубили на кладбище.