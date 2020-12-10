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Четверг, 10.12.2020
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В центре города на Ровенщине установили елку с кладбища: мэр города не видит в этом ничего плохого (фото, видео)
В центре города на Ровенщине установили елку с кладбища: мэр города не видит в этом ничего плохого (фото, видео)
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В центре города на Ровенщине установили елку с кладбища: мэр города не видит в этом ничего плохого (фото, видео)

В центре города на Ровенщине установили елку с кладбища: мэр города не видит в этом ничего плохого (фото, видео)
12:32 Сегодня Телеграф фото: Типове Дубно

В Дубно, на Ровенщине, разгорелся громкий скандал из-за новогоднего дерева, которое собираются установить на центральной городской площади. Дело в том, что ель срубили на кладбище.

Подтверждением этого служит видео, опубликованное в  Facebook-сообществе "Типове Дубно".

На кадрах видно, как подъемный кран приехал на кладбище, чтобы провести работы по сносу хвойного дерева. При этом под деревом на ролике явно видно наличие двух надгробий.

Местные власти, кстати, не против такой "экономии" на новогоднем символе.

"И что, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем. Ранее мы всегда покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 000 гривен. А здесь бесплатно и еще очень хорошая, высотой 25 метров. Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище. Знаете, какой вред этого года нанес сильный ветер и старые деревья?" – аргументировал такую инициативу мэр Дубно Василий Антонюк.

Он также добавил, что отец Олег из Свято-Покровского собора Дубно освятил ее, "так что ничего крамольного в том, откуда она, нет".

В сети же восприняли появление ели с кладбища менее оптимистично.

"Кризис", "Венки на елку не забудьте повесить", "Украшения тоже можно с кладбища взять, тоже экономия)", "Только додуматься до такого. Ужас", - пишут в сети.

Ель в Дубно

Ель в Дубно

Но, несмотря на такую реакцию горожан утром в среду, 9 декабря, ель, срубленную на кладбище, уже начали устанавливать в центре города.

Как сообщал "Телеграф", ранее  в Киеве на Софийской площади установили главную новогоднюю елку страны, верхушку которой украсили шляпой.

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Все по теме:

Ровенская область, Кладбища, Новый год, Елки, Дубно.

Автор:

Телеграф
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