Хэллоуин уже прошел: украшение главной елки Киева вызвало недоумение в сети

В Киеве на Софийской площади начали устанавливать главную новогоднюю елку страны. В этом году было решено отказаться от традиционного украшения - верхушку дерева вместо звезды украсит шляпа.

В сети недоумевают от выбора украшения.

"Люди что это??? Променять Рождественскую звезду на шляпу гнома или ведьмы!!? Елку устанавливают на Рождество или на шабаш Гарри Поттера??? На фоне святыни".

"Праздник приближается или все дело в шляпе!".

Далеко не все оценили креатив.

"Телеграф" узнал, за сколько можно будет купить новогоднюю елку в этом году.