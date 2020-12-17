Скачать
Четверг, 17.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Егор Крутоголов: Политика — это конец. Актерской карьеры так точно
Егор Крутоголов: Политика — это конец. Актерской карьеры так точно
Крымчане настолько устали от оккупации, что готовы помогать украинской власти вернуть полуостров, - Андрей Сенченко
Крымчане настолько устали от оккупации, что готовы помогать украинской власти вернуть полуостров, - Андрей Сенченко
Какой праздник 17 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 декабря: народные приметы и запреты
Месси добыл 300 побед на Камп Ноу, обыграв лидера чемпионата Испании (видео)
Месси добыл 300 побед на Камп Ноу, обыграв лидера чемпионата Испании (видео)

Главные кинопремьеры декабря: "Чудо-женщина: 1984", "Семейка Крудсов: Новая эра", "Сказка старого мельника", "Дебошир"

Главные кинопремьеры декабря: "Чудо-женщина: 1984", "Семейка Крудсов: Новая эра", "Сказка старого мельника", "Дебошир"
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф

С опозданием на полтора года на этой неделе в кинотеатрах наконец стартует сиквел "Чудо-женщины" с Галь Гадот и Крисом Пайном. "Телеграф" рассказывает обо всех премьерах недели.

Чудо-женщина: 1984

Добро пожаловать в 1980-х годов с новой масштабной экранной приключением Чудо-Женщины. Теперь ей придется иметь дело с новыми противниками: Максом Лордом и Гепардой. "Чудо-Женщина 1984" - следующий фильм Warner Bros. Pictures с киновселенной DC. Режиссером стала Патти Дженкинс, а Гадот исполнила главную роль в фильме. Также в фильме снимаются Крис Пайн в роли Стива Тревора, Кристен Уиг в роли Гепарды, Педро Паскаль - Макс Лорд, Робин Райт в роли Антиопы и Конни Нильсен в роли Ипполиты. Фильм стартует в кинотеатрах с 4 июня 2019 года.

Интересные факты о фильме "Чудо-женщина 1984":

- Роль злодея была сначала предложена Эмме Стоун, но она отказалась.

- Ханс Циммер объявил, что уйдет из супергеойского бизнеса после "Бэтмена против Супермена" (2016). Хотя он согласился сочинить партитуру для "Темного Феникса" (2019) и теперь вернется к работе для этого фильма.

- Часть фильма была снята на 70-мм IMAX-камерах и расширяет формат изображения во время выбранных эпизодов.

- Гал Гадот и Кристен Уиг ранее снимались в вместе в фильме "Безумное свидание" (2010) почти за десять лет до выхода этого фильма.

- Девятый фильм в расширенной вселенной DC.

"Чудо-женщина: 1984": в новом трейлере фильма показали Гепарду (Видео)

Семейка Крудсов: Новая эра

Невероятно привлекательные и милые герои - члены клана Крудсов, не могут просто сидеть на месте и смело отправляются навстречу самым удивительным приключениям. Герои готовы ответить своей внезапностью и сообразительностью любому вызову судьбы.

Интересные факты о фильме "Семейка Крудсов: Новая эра":

- Режиссерский дебют Джоэла Кроуфорда.

- 3-й анимационный фильм Кэтрин Кинер, после "Семейка Крудс" (2013) и "Суперсемейка 2" (2018).

- 3-й анимационный фильм DreamWorks Райана Рейнольдса после "Семейка Крудс" (2013) и "Турбо" (2013).

- Пятый анимационный фильм Кейт Маккиннон после фильмов "Angry Birds" (2016), "В поисках Дори" (2016), "Фердинанд" (2017) и "Angry Birds Movie 2" (2019).

- Кэт Деннингс и Лесли Манн играли мать и дочь раньше в фильме "Камень желаний" (2009).

- "Семейка Крудс" (2013) - шестой фильм DreamWorks Animation, ставший "Франшизой", после Шрек (2001), Мадагаскар (2005), Кунг-фу Панда (2008), "Как приручить дракона" (2010) и "Тролли" (2016).

- Эмма Стоун, Николас Кейдж, Райан Рейнольдс и Кэт Деннингс появились в комиксах Marvel.

- На сегодняшний день самое долгое ожидание продолжения анимационного фильма DreamWorks, которое выйдет через 7 с половиной лет после "Семейка Крудс" (2013), превысив 5-летний разрыв между "Кунг-фу Панда 2" (2011) и "Кунг-фу Панда 3" (2016)

Дебошир

Фильм основан на реальных событиях.

Легендарный боксер Чак Уэпнер начинал с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. Именно карьера Чарли Уэпнера послужила сюжетом для фильмов Сталлоне. "Реальный Рокки" - как его до сих пор называют, прожил невероятную жизнь, состоящую из американских горок: череды крутых взлетов и жестоких падений. Он поднимался из грязи, чтобы побеждать на ринге, а потом снова падал в нее отдавшись во власть выпивки. Бокс, женщины, победы и поражения в истории легенды.

Интересные факты о фильме "Дебошир":

- История Чака Уепнера вдохновила на создание фильма "Рокки" (1976).

- В фильме воссоединяются Эми Смарт и Уильям Ли Скотт после их появления в "Эффект бабочки" (2004).

- Джеймс Браун спел на ринге во время боя Мухаммеда Али против Чака Уепнера.

Сказка старого мельника

Сказка Старого Мельника - познавательная и впечатляющая сказка-фэнтези.

В сети появился трейлер фильма "Сказка старого мельника" (Видео)

Старый мельник рассказывает детям сказку у костра. Сказка повествует о бурсаке Коле, который отправляется к пану Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Кристину. По дороге Колю застает известие, что поселок оккупирован нечистыми силами, вурдалаками и повитрулями, а сам господин Адам взят в плен. Коля и Кристина отправляются на спасение земли от нечисти, но для этого им предстоит преодолеть много испытаний, одно из которых может оказаться им не по плечу...

Гол!

Маленький крот Мунго очень мечтает стать футболистом и сыграть в футбол за свою страну в Кубке дикой природы. Но его отец хочет, чтобы Мунго работал в его собственной шахте. Сможет ли Мунго осуществить свою мечту?

Ранее были определены самые лучшие фильмы 2020 года по версии кинокритиков. Лента "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд оказалась на первом месте в рейтинге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Гол, Трейлер, Дебошир, Афиша кино, Чудо-женщина 1984, Сказка старого мельника, Семейка Крудсов: Новая эра.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Журналист задал неудобный вопрос Путину и получил на него ответ еще до прямой линии
02 У Зеленского нашли объяснение разочарованию украинцев президентом
03 В России украли секретный кабель, принадлежащий Федеральной службе охраны
04 Повлиял развод? Кристина Асмус изменилась до неузнаваемости (фото, видео)
05 Не проработал и месяца: глава Гостаможни Рябикин подал в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно о смерти Кернеса
Стало известно о смерти Кернеса
Грызлов после дня рождения не явился на заседание глав ТКГ
Грызлов после дня рождения не явился на заседание глав ТКГ
Кто будет &quot;рулить&quot; в Харькове после Кернеса: появилось объяснение
Кто будет "рулить" в Харькове после Кернеса: появилось объяснение
Открытки и картинки с Днем Варвары: поздравления с праздником
Открытки и картинки с Днем Варвары: поздравления с праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь