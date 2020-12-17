Главные кинопремьеры декабря: "Чудо-женщина: 1984", "Семейка Крудсов: Новая эра", "Сказка старого мельника", "Дебошир"

С опозданием на полтора года на этой неделе в кинотеатрах наконец стартует сиквел "Чудо-женщины" с Галь Гадот и Крисом Пайном. "Телеграф" рассказывает обо всех премьерах недели.

Чудо-женщина: 1984

Добро пожаловать в 1980-х годов с новой масштабной экранной приключением Чудо-Женщины. Теперь ей придется иметь дело с новыми противниками: Максом Лордом и Гепардой. "Чудо-Женщина 1984" - следующий фильм Warner Bros. Pictures с киновселенной DC. Режиссером стала Патти Дженкинс, а Гадот исполнила главную роль в фильме. Также в фильме снимаются Крис Пайн в роли Стива Тревора, Кристен Уиг в роли Гепарды, Педро Паскаль - Макс Лорд, Робин Райт в роли Антиопы и Конни Нильсен в роли Ипполиты. Фильм стартует в кинотеатрах с 4 июня 2019 года.

Интересные факты о фильме "Чудо-женщина 1984":

- Роль злодея была сначала предложена Эмме Стоун, но она отказалась.

- Ханс Циммер объявил, что уйдет из супергеойского бизнеса после "Бэтмена против Супермена" (2016). Хотя он согласился сочинить партитуру для "Темного Феникса" (2019) и теперь вернется к работе для этого фильма.

- Часть фильма была снята на 70-мм IMAX-камерах и расширяет формат изображения во время выбранных эпизодов.

- Гал Гадот и Кристен Уиг ранее снимались в вместе в фильме "Безумное свидание" (2010) почти за десять лет до выхода этого фильма.

- Девятый фильм в расширенной вселенной DC.

Семейка Крудсов: Новая эра

Невероятно привлекательные и милые герои - члены клана Крудсов, не могут просто сидеть на месте и смело отправляются навстречу самым удивительным приключениям. Герои готовы ответить своей внезапностью и сообразительностью любому вызову судьбы.

Интересные факты о фильме "Семейка Крудсов: Новая эра":

- Режиссерский дебют Джоэла Кроуфорда.

- 3-й анимационный фильм Кэтрин Кинер, после "Семейка Крудс" (2013) и "Суперсемейка 2" (2018).

- 3-й анимационный фильм DreamWorks Райана Рейнольдса после "Семейка Крудс" (2013) и "Турбо" (2013).

- Пятый анимационный фильм Кейт Маккиннон после фильмов "Angry Birds" (2016), "В поисках Дори" (2016), "Фердинанд" (2017) и "Angry Birds Movie 2" (2019).

- Кэт Деннингс и Лесли Манн играли мать и дочь раньше в фильме "Камень желаний" (2009).

- "Семейка Крудс" (2013) - шестой фильм DreamWorks Animation, ставший "Франшизой", после Шрек (2001), Мадагаскар (2005), Кунг-фу Панда (2008), "Как приручить дракона" (2010) и "Тролли" (2016).

- Эмма Стоун, Николас Кейдж, Райан Рейнольдс и Кэт Деннингс появились в комиксах Marvel.

- На сегодняшний день самое долгое ожидание продолжения анимационного фильма DreamWorks, которое выйдет через 7 с половиной лет после "Семейка Крудс" (2013), превысив 5-летний разрыв между "Кунг-фу Панда 2" (2011) и "Кунг-фу Панда 3" (2016)

Дебошир

Фильм основан на реальных событиях.

Легендарный боксер Чак Уэпнер начинал с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. Именно карьера Чарли Уэпнера послужила сюжетом для фильмов Сталлоне. "Реальный Рокки" - как его до сих пор называют, прожил невероятную жизнь, состоящую из американских горок: череды крутых взлетов и жестоких падений. Он поднимался из грязи, чтобы побеждать на ринге, а потом снова падал в нее отдавшись во власть выпивки. Бокс, женщины, победы и поражения в истории легенды.

Интересные факты о фильме "Дебошир":

- История Чака Уепнера вдохновила на создание фильма "Рокки" (1976).

- В фильме воссоединяются Эми Смарт и Уильям Ли Скотт после их появления в "Эффект бабочки" (2004).

- Джеймс Браун спел на ринге во время боя Мухаммеда Али против Чака Уепнера.

Сказка старого мельника

Сказка Старого Мельника - познавательная и впечатляющая сказка-фэнтези.

Старый мельник рассказывает детям сказку у костра. Сказка повествует о бурсаке Коле, который отправляется к пану Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Кристину. По дороге Колю застает известие, что поселок оккупирован нечистыми силами, вурдалаками и повитрулями, а сам господин Адам взят в плен. Коля и Кристина отправляются на спасение земли от нечисти, но для этого им предстоит преодолеть много испытаний, одно из которых может оказаться им не по плечу...

Гол!

Маленький крот Мунго очень мечтает стать футболистом и сыграть в футбол за свою страну в Кубке дикой природы. Но его отец хочет, чтобы Мунго работал в его собственной шахте. Сможет ли Мунго осуществить свою мечту?

Ранее были определены самые лучшие фильмы 2020 года по версии кинокритиков. Лента "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд оказалась на первом месте в рейтинге.