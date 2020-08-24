"Чудо-женщина: 1984": в новом трейлере фильма показали Гепарду (Видео)

В рамках онлайн-трансляции DC FanDome студия DC показала новый трейлер супергеройского фильма, снятого на основе комиксов DC о Чудо-женщине.

На конвенте DC: FanDome был представлен полноценный трейлер к продолжению "Чудо-женщины: 1984". В конвенте участвовали режиссер Петти Дженкинс, а также главные герои фильма, актеры Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль.

Фильм продолжает историю принцессы Амазонок, оказавшейся в мире людей. Так, главную роль в фильме снова исполняет Галь Гадот, а сюжет расскажет о приключении героини в 1980 годах.

Сиквел расскажет о противостоянии Чудо-женщины и злодейкой Гепардой, а также влиятельным искателем магических артефактов Лордом.

Первоначально премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" была назначена на 5 июня 2020 года, затем ее перенесли на 15 августа и финальная на данный момент дата определена как 2 октября 2020 года.

Как сообщалось ранее, в рамках мероприятия DC FanDome режиссер Мэтт Ривз наконец показал первый тизер-трейлер нового фильма "Бэтмен".