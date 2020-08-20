Скачать
Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Штаб ООС: оккупанты один раз нарушили "тишину"
Штаб ООС: оккупанты один раз нарушили "тишину"
У Путина отреагировали на возможное отравление Навального
У Путина отреагировали на возможное отравление Навального
УПЛ 2020/21 стартует уже завтра: где и когда смотреть матчи первого тура
УПЛ 2020/21 стартует уже завтра: где и когда смотреть матчи первого тура
"Воины света": Сергей Михалок сделал селфи с Зеленским, а фанаты возмущены
В Сети раскритиковали селфи Зеленского с Михалком

Новый фильм для Marvel снимет Оливия Уайлд

Новый фильм для Marvel снимет Оливия Уайлд
Обновлено 17:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Вполне возможно, что Оливия Уайлд также исполнит главную роль в новом супергеройском фильме Marvel и Sony Pictures.

Название и подробности нового проекта не раскрываются, но есть предположения, что это будет фильм про Женщину-паука.

Женщина-паук — персонаж комиксов Marvel, чей титул в разное время носили разные героини. Самая известная из них — Джессика Дрю. Какая именно версия супергероини будет показана в кино — не сообщается. Также не известно, кто сыграет главную роль, но есть предположения, что это будет сама Оливия Уайлд.

Отметим, что Оливия косвенно подтвердила предположения, что главным персонажем будет Женщина-паук, запостив в твиттере эмоджи с пауком, а также опубликовав в Instagram фото с дочкой в костюме человека-паука.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Olivia Wilde (@oliviawilde)

Теперь официально: 4 сезон "Очень странных дел" не станет финальным

Напомним, ранее в сети появилась информация, что по комиксам вселенной Marvel создали сериал "Хелстром". По официальным данным, сериал будет состоять из 10 эпизодов и выйдет на стриминговий платформе Hulu. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Marvel, Режиссер, Оливия Уайлд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Грозовые ливни: синоптики рассказали, когда в Украине резко ухудшится погода
02 Кендзера покидает Динамо ради Ромы
03 Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
04 Давным давно, в далекой вселенной: умирающая звезда стала причиной массового вымирания в девонском периоде
05 Ляшко дал совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины
Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины
Коронакризис: как изменился рынок труда в Украине
Коронакризис: как изменился рынок труда в Украине
Президент дал оценку работе Кравчука в &quot;Минске&quot;
Президент дал оценку работе Кравчука в "Минске"
Непонятно настоящая или нет: Венсан Кассель сделал тату с изображением молодой жены
Непонятно настоящая или нет: Венсан Кассель сделал тату с изображением молодой жены
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь