Новый фильм для Marvel снимет Оливия Уайлд

Вполне возможно, что Оливия Уайлд также исполнит главную роль в новом супергеройском фильме Marvel и Sony Pictures.

Название и подробности нового проекта не раскрываются, но есть предположения, что это будет фильм про Женщину-паука.

Женщина-паук — персонаж комиксов Marvel, чей титул в разное время носили разные героини. Самая известная из них — Джессика Дрю. Какая именно версия супергероини будет показана в кино — не сообщается. Также не известно, кто сыграет главную роль, но есть предположения, что это будет сама Оливия Уайлд.

Отметим, что Оливия косвенно подтвердила предположения, что главным персонажем будет Женщина-паук, запостив в твиттере эмоджи с пауком, а также опубликовав в Instagram фото с дочкой в костюме человека-паука.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olivia Wilde (@oliviawilde) 19 Авг 2020 в 5:44 PDT

Напомним, ранее в сети появилась информация, что по комиксам вселенной Marvel создали сериал "Хелстром". По официальным данным, сериал будет состоять из 10 эпизодов и выйдет на стриминговий платформе Hulu.