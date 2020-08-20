Новый фильм для Marvel снимет Оливия Уайлд

Название и подробности нового проекта не раскрываются, но есть предположения, что это будет фильм про Женщину-паука.
Женщина-паук — персонаж комиксов Marvel, чей титул в разное время носили разные героини. Самая известная из них — Джессика Дрю. Какая именно версия супергероини будет показана в кино — не сообщается. Также не известно, кто сыграет главную роль, но есть предположения, что это будет сама Оливия Уайлд.
Отметим, что Оливия косвенно подтвердила предположения, что главным персонажем будет Женщина-паук, запостив в твиттере эмоджи с пауком, а также опубликовав в Instagram фото с дочкой в костюме человека-паука.
— olivia wilde (@oliviawilde) August 19, 2020
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Напомним, ранее в сети появилась информация, что по комиксам вселенной Marvel создали сериал "Хелстром". По официальным данным, сериал будет состоять из 10 эпизодов и выйдет на стриминговий платформе Hulu.