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Теперь официально: 4 сезон "Очень странных дел" не станет финальным

Теперь официально: 4 сезон "Очень странных дел" не станет финальным
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Создатели сериала Netflix "Очень странные дела" рассказали, планируют ли они завершить историю на 4 сезоне.

Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала последним. Об этом 18 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

Шоураннеры проекта Мэтт и Росс Дафферы заявили, что пандемия коронавируса дала им необходимое время, чтобы обдумать финал шоу. Они успокоили фанатов, с уверенностью заявив, что следующий сезон не станет последним.

"Мы знаем, каков конец, и знаем, когда он наступит", - отметили создатели.

 
 
 
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Третий сезон вышел в июле прошлого года. У четвертного даты премьеры все еще нет, но новые эпизоды шоу предположительно должны выйти на Netflix в 2021 году.

 
 
 
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Напомним, создателей "Очень странных дел" обвинили в плагиате.

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Все по теме:

Netflix, Очень странные дела.

Автор:

Телеграф
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