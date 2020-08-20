Теперь официально: 4 сезон "Очень странных дел" не станет финальным

Создатели сериала Netflix "Очень странные дела" рассказали, планируют ли они завершить историю на 4 сезоне.

Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала последним. Об этом 18 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

Шоураннеры проекта Мэтт и Росс Дафферы заявили, что пандемия коронавируса дала им необходимое время, чтобы обдумать финал шоу. Они успокоили фанатов, с уверенностью заявив, что следующий сезон не станет последним.

"Мы знаем, каков конец, и знаем, когда он наступит", - отметили создатели.

View this post on Instagram A post shared by Stranger Things (@strangerthingstv) on Nov 10, 2019 at 4:18pm PST

Третий сезон вышел в июле прошлого года. У четвертного даты премьеры все еще нет, но новые эпизоды шоу предположительно должны выйти на Netflix в 2021 году.

View this post on Instagram A post shared by Stranger Things (@strangerthingstv) on Feb 14, 2020 at 6:00am PST

Напомним, создателей "Очень странных дел" обвинили в плагиате.