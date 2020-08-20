Теперь официально: 4 сезон "Очень странных дел" не станет финальным

Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала последним. Об этом 18 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.
Шоураннеры проекта Мэтт и Росс Дафферы заявили, что пандемия коронавируса дала им необходимое время, чтобы обдумать финал шоу. Они успокоили фанатов, с уверенностью заявив, что следующий сезон не станет последним.
"Мы знаем, каков конец, и знаем, когда он наступит", - отметили создатели.
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Третий сезон вышел в июле прошлого года. У четвертного даты премьеры все еще нет, но новые эпизоды шоу предположительно должны выйти на Netflix в 2021 году.
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Напомним, создателей "Очень странных дел" обвинили в плагиате.