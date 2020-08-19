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Ремейк сериала "Утопия" стартует в конце сентября: полноценный трейлер (Видео)

Ремейк сериала "Утопия" стартует в конце сентября: полноценный трейлер (Видео)
Обновлено 05:27 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Ремейк культового британского сериала стартует на Amazon Prime Video с 25 сентября.

Сюжет сериала "Утопия" разворачивается вокруг группы фанатов одноименного комикса, загадочным образом предсказывающего различные бедствия, с которыми сталкивается человечество. 

Главные роли достались Саше Лейн ("Хеллбой", "Американская милашка"), Дэну Берду ("Город Хищниц"),  Джону Кьюсаку ("2012") и Джессике Рот ("Счастливого дня смерти").

В качестве шоураннера выступает писательница Гиллиан Флинн, известная по триллерам "Исчезнувшая", "Тёмные тайны" и "Острые предметы". 

Создатель оригинального британского сериала Деннис Келли стал исполнительным продюсером. 

В первый сезон ремейка "Утопии" войдёт восемь эпизодов. 

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Премьера первого сезона оригинального сериала, состоящего из 6 эпизодов, состоялась 15 января 2013 года. Второй сезон, также состоящий из шести эпизодов, был выпущен 14 июля 2014 года. Телеканал HBO занимался разработкой американской версии, однако из-за несогласованности с бюджетом в 2014 году проект был отменён.

В апреле 2018 права на ремейк приобрела компания Amazon Studios.

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Amazon, Сериалы, Утопия.

Автор:

Телеграф
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