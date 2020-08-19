"Желаю им всего наилучшего": исполнитель роли Морфиуса рассказал, почему не участвует в съемках четвертой части "Матрицы"

Исполнитель роли Морфеуса в оригинальной трилогии "Матрица" Лоуренс Фишборн объяснил, почему не принимает участия в съемках четвертой части фильма.

"Меня никто не приглашал. Может, это заставит меня написать новую пьесу. Я желаю им всего наилучшего. И надеюсь, что фильм получится",- сказал Фишборн изданию New York Magazine.

Он также предположил, что образ Морфеуса может стать самым ярким в его карьере.

"Это, вероятно, та моя роль, которая запомнится зрителям больше всего, и это здорово; но это не единственное, за что меня будут помнить, что еще лучше. Это был Дарт Вейдер с одной стороны, Оби-Ван с другой, а также смешанные в равных долях Брюс Ли, Мухаммед Али и кунг-фу. Это старая история в современном контексте об Избранном, Христе, Будде, рассказанная в цифровую эпоху", - добавил Фишборн.

Съемки четвертой "Матрицы", ранее прерванные пандемией коронавируса, возобновились в второй половине августа.

Лента должна уйти в прокат в апреле 2022 года.

Режиссером выступает Лана Вачовски, которая занималась производством оригинальной трилогии.