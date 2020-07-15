"Мне хочется выкопать Кубрика и убить его": оператор "Матрицы" вспомнил, как снимались вторая и третья часть трилогии

Кинооператор Билл Поуп, снимавший трилогию фильмов "Матрица", в подкасте Team Deakins поделился впечатлениями от работы над второй и третьей частями оригинальной трилогии.

Оператор признал, что, в отличие от оригинальной картины, работа над второй и третьей частями была сущим кошмаром.

"Недавно я перевёл эти фильмы в 4K для архива студии Warner Bros. После этого написал Вачовски и Киану Ривзу с Кэри-Энн Мосс, что мы отлично поработали. Что нам стоит гордиться своей работой. Но на самом деле я очень давно не вспоминал об этих фильмах. Всё то, что было так чудесно на съёмках первого фильма, было откровенно плохо во время работы над продолжениями", - сказал Поуп

Несмотря на значительно большие бюджеты последующих двух фильмов, Поуп отмечает, что некоторые решения Вачовски ему откровенно не нравились.

Среди таковых он отметил идею о создании как можно большего количества дублей для каждой сцены с целью добиться идеального результата. Такой подход практиковал Стэнли Кубрик во время съемок "Цельнометаллической оболочки" и "Сияния", а Вачовски вычитали об этой манере постановщика в книге.

"Даже во время работы в глубине души я чувствовал, что эти фильмы мне не нравились. Мне казалось, что стоило бы найти какой-то другой подход. Было много споров, много личных проблем, и, если говорить откровенно, то всё это было видно на экране. Я себя показал не с лучшей стороны, да и остальные тоже. К тому же, Вачовски прочли эту чёртову книжку Стэнли Кубрика, где он писал: "Актёры не будут играть естественно, пока ты их не вымотаешь". Так давайте же сделаем по девяносто дублей! Мне хочется выкопать Кубрика и убить его", - отметил Поуп.

По словам оператора, для него и для съемочной группы было изнурительным десятки раз повторять одни и те же сцены. Он также убежден, что для фильма это дало не так и много, ведь "идеальным" мог оказаться один из первых дублей, а дальнейшие пересъемки лишь превращали работу в пытку.

Также он отмечает, что ситуация также усугублялась тем, что работа над второй и третьей частью фильма шли параллельно.

"Такие долгие съёмки — а это 276 дней — скажем так, отупляют всех участвующих и высасывают душу. И из авторов, и из самих фильмов. Вспомните, например, "Хоббита" или другие фильмы, где они делали одновременно первую, вторую и третью часть. Такое кино как-то выматывает — настолько, что тебе все равно, умрёт там Фродо или нет, просто давайте уже дальше", - заявил кинооператор.

Отметим, что Билли Поуп не принимает участия в съемках четвертого фильма, его место занял Джон Толл, который уже работал с Вачовски над "Облачным атласом" и также известен по "Тонкой красной линии".