Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Война в Ливии: мятежное правительство дало "зеленый свет" военному вмешательству Египта
Война в Ливии: мятежное правительство дало "зеленый свет" военному вмешательству Египта
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Новомихайловки: шестеро раненных
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Новомихайловки: шестеро раненных
Свитолина: Буду стартовать в Мадриде вместо US Open
Свитолина: Буду стартовать в Мадриде вместо US Open
"София Киевская" ждет гостей: заповедник снова работает
"София Киевская" ждет гостей: заповедник снова работает

"Мне хочется выкопать Кубрика и убить его": оператор "Матрицы" вспомнил, как снимались вторая и третья часть трилогии

"Мне хочется выкопать Кубрика и убить его": оператор "Матрицы" вспомнил, как снимались вторая и третья часть трилогии
Обновлено 02:44 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Кинооператор Билл Поуп, снимавший трилогию фильмов "Матрица", в подкасте Team Deakins поделился впечатлениями от работы над второй и третьей частями оригинальной трилогии.

Оператор признал, что, в отличие от оригинальной картины, работа над второй и третьей частями была сущим кошмаром. 

"Недавно я перевёл эти фильмы в 4K для архива студии Warner Bros. После этого написал Вачовски и Киану Ривзу с Кэри-Энн Мосс, что мы отлично поработали. Что нам стоит гордиться своей работой. Но на самом деле я очень давно не вспоминал об этих фильмах. Всё то, что было так чудесно на съёмках первого фильма, было откровенно плохо во время работы над продолжениями", - сказал Поуп

Несмотря на значительно большие бюджеты последующих двух фильмов, Поуп отмечает, что некоторые решения Вачовски ему откровенно не нравились. 

Среди таковых он отметил идею о создании как можно большего количества дублей для каждой сцены с целью добиться идеального результата. Такой подход практиковал Стэнли Кубрик во время съемок "Цельнометаллической оболочки" и "Сияния", а Вачовски вычитали об этой манере постановщика в книге.  

"Даже во время работы в глубине души я чувствовал, что эти фильмы мне не нравились. Мне казалось, что стоило бы найти какой-то другой подход. Было много споров, много личных проблем, и, если говорить откровенно, то всё это было видно на экране. Я себя показал не с лучшей стороны, да и остальные тоже. К тому же, Вачовски прочли эту чёртову книжку Стэнли Кубрика, где он писал: "Актёры не будут играть естественно, пока ты их не вымотаешь". Так давайте же сделаем по девяносто дублей! Мне хочется выкопать Кубрика и убить его", - отметил Поуп.

По словам оператора, для него и для съемочной группы было изнурительным десятки раз повторять одни и те же сцены. Он также убежден, что для фильма это дало не так и много, ведь "идеальным" мог оказаться один из первых дублей, а дальнейшие пересъемки лишь превращали работу в пытку. 

Также он отмечает, что ситуация также усугублялась тем, что работа над второй и третьей частью фильма шли параллельно. 

"Такие долгие съёмки — а это 276 дней — скажем так, отупляют всех участвующих и высасывают душу. И из авторов, и из самих фильмов. Вспомните, например, "Хоббита" или другие фильмы, где они делали одновременно первую, вторую и третью часть. Такое кино как-то выматывает — настолько, что тебе все равно, умрёт там Фродо или нет, просто давайте уже дальше", - заявил кинооператор.

Новые приключения Бракованной Партии: "Звездные войны: Войны клонов" получат продолжение

Отметим, что Билли Поуп не принимает участия в съемках четвертого фильма, его место занял Джон Толл, который уже работал с Вачовски над "Облачным атласом" и также известен по "Тонкой красной линии".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Матрица.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый председатель нацкомиссии по делам ЮНЕСКО: кого назначил Зеленский
02 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
03 День взятия Бастилии: Зеленский поздравил Францию с праздником
04 Итоги 14 июля: ВР узаконила игорный бизнес, повышение стипендий детям-сиротам и коронавирус в Украине
05 Разумков о кандидатуре главы НБУ: Вопрос должен быть закрыт до конца недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео приветствовал праймериз демократов в Гонконге
Помпео приветствовал праймериз демократов в Гонконге
В Черновцах ослабили карантин
В Черновцах ослабили карантин
В Евросоюзе планирут сократить список стран &quot;зеленой зоны&quot;
В Евросоюзе планирут сократить список стран "зеленой зоны"
Работает на свете и гравитации: &quot;искусственный полип&quot; сможет очистить воду от микропластика
Работает на свете и гравитации: "искусственный полип" сможет очистить воду от микропластика
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь