Звезда "Очень странных дел" устроился на работу в обычное кафе

17-летний актер Гейтен Матараццо, ставший известным благодаря роли в нашумевшем сериале Netflix "Очень странные дела", резко сменил вид деятельности из-за пандемии.

Из-за пандемии коронавируса и отсутствия съемок, актер устроился на работу официантом. О том, что любимец многих поклонников сериала работает в кафе, пишет Hollywood Reporter.

Известно, что Гейтен Матараццо работает в обычном кафе Long Beach Island в Нью-Джерси. В этом заведении также работают его родственники.

По версии издания, деньги актеру вряд ли нужны. Вероятно, парень просто решил не сидеть дома, пока съемки нового сезона перенеслись. Таким образом, свободное время парень хочет провести с пользой.

View this post on Instagram A post shared by Gaten Matarazzo (@gatenm123) on Jan 20, 2020 at 11:16am PST

Как сообщалось ранее, недавно Гейтен Матараццо прокомментировал задержки съемок 4 сезона "Очень странных дел".