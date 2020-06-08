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Гейтен Матараццо прокомментировал задержки съемок 4 сезона "Очень странных дел"

Гейтен Матараццо прокомментировал задержки съемок 4 сезона "Очень странных дел"
15:44 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Стало известно, что после паузы актер уже не будет ребенком.

Виртуально участвуя в GalaxyCon Live, звезда сериала "Очень странные дела" Гейтен Матараццо рассказал о съемках четвертого сезона:

Сейчас работа на паузе. Мы были в середине четвертого сезона, когда нам сказали: "Нет, двухнедельный перерыв". И эти две недели уже длятся три месяца. Я вначале нервничал, стараясь как можно быстрее вернуться к работе. Но теперь я так долго нахожусь дома, что научился отдыхать.

Восьмого сентября актеру, играющему в сериале 14-летнего Дастина Хендерсона, исполнится 18 лет. И с этого момента он перестанет попадать под действие закона о детях-актерах. 

 
 
 
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We declare this day the day of Stranger Things Bloopers! @strangerthingstv will be releasing reels for S1-S3 all day long. Stay tuned and get ready! #strangerthingsday

Публикация от Gaten Matarazzo (@gatenm123)

 

Этот закон ограничивал максимальное число часов, которое ребенок может проводить на съемочной площадке. Гейтен говорит об этом: 

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Я так взволнован тем, что скоро получу возможность сниматься, не считаясь при этом ребенком. Раньше для меня была приоритетом школа, и я не забывал о ней во время съемок. Но теперь все будет по-другому. Больше никаких запретов, они смогут снимать меня столько, сколько им надо. Когда съемки возобновятся, мне будет уже 18, жаль, что из-за пандемии мы не можем вернуться к съемкам раньше.

Хоть Матараццо не ждет возобновления съемок раньше сентября, штат Джорджия, в котором проходят съемки, на днях опубликовал свои правила, по которым может быть возобновлено кинопроизводство. Они включают в себя ношение средств индивидуальной защиты, ограничение контактов между членами съемочной группы и регулярное мытье рук.

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Фильмы, Кино, Актеры, Гейтен Матараццо, Очень страшные дела.
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