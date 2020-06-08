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Самым ожидаемым сиквелом 2021 года стал "Веном 2"

Самым ожидаемым сиквелом 2021 года стал "Веном 2"
13:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Картина получила подзаголовок Let There Be Carnage, то есть "Да будет резня", но в оригинале содержится непереводимая игра слов.

Как передает ComicBook, известный ресурс Fandom, предоставляющий платформу для всевозможных фанатских вики-проектов, запустил на своей странице в Twitter голосование с целью определить самый долгожданный сиквел 2021 года — проголосовать в комментариях за своего фаворита мог каждый желающий пользователь.

Среди участников импровизированного конкурса оказались, например, такие блокбастеры, как "Форсаж 9", "Матрица 4" и "Человек-паук 3", но победу довольно неожиданно одержал "Веном 2" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном.

Полный список самых громких сиквелов 2021 года по версии Fandom выглядит так: "Форсаж 9" (1 апреля), "Матрица 4" (20 мая), "Мир Юрского периода: Власть" (10 июня), "Веном 2" (24 июня), "Космический джем 2" (15 июля), "Человек-паук 3" (5 ноября), "Фантастические твари и где они обитают 3" (11 ноября), "Миссия: невыполнима 7" (18 ноября), "Аватар 2" (16 декабря), "Шерлок Холмс 3" (22 декабря). 

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Режиссером "Венома 2" станет Энди Серкис, который сменит на этом посту постановщика первой части Рубена Фляйшера. 

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Фильмы, Кино, Сиквел, "Venom", Веном 2.
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