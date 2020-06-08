Режиссер Уэс Болл рассказала о новой "Планете обезьян" (Видео)

Новости культуры:Как известно, сейчас киноиндустрия пребывает в замороженном состоянии из-за вспышки коронавируса.

В декабре прошлого года поклонники "Планеты обезьян" были расстроены, когда стало известно, что компания Disney, владеющая теперь студией Fox, намерена перезапустить эту франшизу с нуля. Учитывая огромный успех недавней трилогии-приквела, зрители были не очень-то заинтересованы в столь скором ребуте. Однако сейчас появилась информация, что первый фильм "Планета обезьян" под эгидой Disney окажется не полным перезапуском, а скорее следующим этапом той же самой истории. Об этом в интервью Discussing Film поведал лично режиссер Уэс Болл:

Мы готовы предпринять такую попытку. У нас есть способ остаться в той вселенной, что была создана ранее, но при этом мы открыты к тому, чтобы создать нечто воистину классное. Опять же, я стараюсь быть осторожным, затрагивая эту тему. Но я скажу вот что: фанатам оригинальных трех фильмов не стоит волноваться — вы в хороших руках.

Похоже, пик пандемии уже миновал, так что кинематографисты рассчитывают постепенно возвращаться к работе. В случае с новой "Планетой обезьян" работа может возобновиться уже совсем скоро, учитывая, что фильм преимущественно создается при помощи компьютерной графики. Болл сказал:

Создание "Планеты обезьян" продолжается. У нас огромная творческая команда, которая разрабатывает невероятные концепт-арты. Сценарий тоже обретает очертания. На это требуется время, но все идет как надо. Мы можем вернуться к виртуальному производству уже в ближайшее время, ведь это во многом компьютерный фильм.

Напомним, предыдущие два фильма в рамках франшизы "Планета обезьян" снял Мэтт Ривз, который сейчас взялся за перезапуск "Бэтмена".