Режиссер "Чернобыля" о сериале по The Last of Us: Сниму, по крайней мере, пилотный эпизод

Новости культуры:Пилотный эпизод сериала по The Last of Us поставит режиссёр "Чернобыля" Йохан Ренк.

В интервью Discussing Film режиссёр всех пяти эпизодов сериала "Чернобыль" от HBO Йохан Ренк официально подтвердил, что поставит пилотную серию шоу по The Last of Us. Он также не исключил того, что снимет и другие серии.

Йохан Ренк работал над "Чернобылем" вместе Крейгом Мейзином. Последний вместе с Нилом Дракманном занимается написанием сценария для грядущей ТВ-адаптации игры Naughty Dog. Помимо этого Мейзин, Ренк и Дракманн — её исполнительные продюсеры.

"Я исполнительный продюсер и я привязан к проекту. Это сериал, поэтому я не могу взять на себя всю ответственность, но я его часть и сниму, по крайней мере, пилотный эпизод. Посмотрим, что будет дальше. Я хочу сказать, что мы с Крейгом снова работаем вместе и мы будем работать вместе, потому что нам это нравится", - сказал Йохан Ренк

Ренк также рассказал, что регулярно обсуждает с Мейзином и консультируется с Дракманном по поводу того, как показать персонажей The Last of Us в сериале. По его словам, работать с героями видеоигры — это не то же самое, что работать с реальными личностями или персонажами книг.

"Видеоигровой персонаж уже полностью сформирован в сознании тех, кто играл в игру. Они знают, как он выглядит, как говорит, как ведёт себя и так далее [...] Нужно учитывать множество нюансов, принимать множество решений", - отметил Ренк.

Сериал по The Last of Us выйдет на телеканале HBO. Пока у него нет даты премьеры, а создатели не раскрывают, о чём именно он будет.