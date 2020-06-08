Кеннет Брана о "Доводе": Нолан в каком-то смысле вновь изобретает колесо

Новости культуры:Кеннет Брана не смог назвать антагониста в фильме "Довод".

Исполнитель одной из ключевых ролей в фантастическом фильме Кристофера Нолана "Довод" Кеннет Брана затруднился ответить на вопрос: является ли его персонаж главным злодеем истории. Его комментарий по этому поводу приводит издание SyFy Wire.

"Вам может показаться, что я играю антагониста, но затем сюжет начинает развиваться совсем не так как вы представляете", - ответил актер, подчеркнув, что "Нолан в каком-то смысле вновь изобретает колесо" с этим фильмом. Брана имел в виду, что режиссер готов привнести нечто новое в жанр шпионского триллера.

Отметим, что "Довод" может стать первым крупным студийным релизом после завершения пандемии коронавируса нового типа. Его релиз все еще был запланирован на 16 июля 2020 года. Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. может принять решение об изменении прокатного графика в том случае, если не будет открыто подавляющее большинство кинотеатров в Северной Америке и за ее пределами, так как ей необходимо оправдать огромные капиталовложения.

Производственный бюджет "Довода" превысил 200 миллионов долларов, еще не менее 100-150 миллионов долларов планируется потратить на рекламную кампанию.