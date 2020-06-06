Оператор "Дюны" о снятой ленте: Это полностью автономный эпический фильм

Новости культуры:Оператор "Дюны" назвал фильм "законченной историей".

Фантастический фильм "Дюна", который снял режиссер Дени Вильнев, представляет собой "законченную историю". Таким мнением поделился в беседе с корреспондентами издания Collider оператор картины Грег Фрайзер.

"Это полностью автономный эпический фильм, из которого зрители многое узнают, и это было настоящее приключение в визуальном смысле", - заявил он.

Отметим, что у Фрайзера уже был опыт работы в масштабных фантастических проектах. Ранее он снимал фильм "Изгой-один: Звездные войны. Истории", а также сериал "Мандалорец".

"Это было довольно весело, потому что мне пришлось забыть многое из того, что я делал на съемках "Звездных войн". С другой стороны, это было совсем не трудно. Мы с Дени очень подробно обсуждали, как фильм должен выглядеть, какое производить впечатление, о форматах, и о том, и о другом, так что свернуть и в каком-то смысле сменить полосу движения было несложно. К тому же тут были некоторые сходства, например, съемки в пустынях", - добавил он.

Фильм "Дюна" планируется представить зрителям в середине декабря 2020 года. Ранее высказывались предположения о том, что экранизация будет состоять из двух частей. Съемки второй начнутся в случае успеха первой.