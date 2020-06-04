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Гендиректор сети Cinemark: WB и Нолан верят, что "Довод" выйдет в прокат в июле

Гендиректор сети Cinemark: WB и Нолан верят, что "Довод" выйдет в прокат в июле
04:52 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Глава американской киносети Cinemark подтвердил, что Warner Bros. настроена на релиз "Довода" в июле.

Гендиректор сети Cinemark Марк Зоради (Mark Zoradi) заявил, что Warner Bros. не собирается откладывать релиз "Довода", несмотря ни на что. По его словам, в студии считают, что кинотеатры в США откроются в июле, хотя официальных дат на данный момент нет.

"Мы поддерживаем связь с Warner Bros., и они настроены оптимистично. И студия, и Кристофер Нолан верят, что фильм выйдет в американский прокат 17 июля. Само собой, мы полагаемся на то, что ситуация с Covid-19 и дальше будет улучшаться, а государственные ограничения постепенно ослабят", - говорит Марк Зоради.

Однако Зоради отметил, что в компании готовы к любому развитию событий — даже если возобновление показов придётся отложить ещё на месяц, серьёзных последствий для Cinemark не будет. Пока что сотрудники готовятся к открытию в период с 19 июня по 10 июля — им необходимо ориентироваться хотя бы на какую-то дату.

Глава сети также подчеркнул, что даже при всех дополнительных мерах безопасности его кинозалы будут приносить прибыль. В случае, если на сеансе будет занята только половина мест, убытков быть не должно, считает он.

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Кроме того, Зоради рассказал, что даже при самом оптимистичном развитии событий, кинотеатральный бизнес сможет вернуться к показателям до пандемии только к 2022 году. Это касается не только посещаемости, но и кардинально изменившегося графика релизов, к которому придётся адаптироваться прокатчикам.

При этом кассовый потенциал крупных фильмов вроде "Довода" или "Мулан" будет во многом зависеть именно от кинотеатров, подчеркнул глава Cinemark. 

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"Не думаю, что в текущей ситуации бокс-офис таких релизов серьёзно пострадает. Всё зависит от того, насколько безопасную обстановку создадим в кинотеатрах мы и насколько сильный спрос обеспечат сами студии", - сказал он. 

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Фильмы, Warner Bros., Cinemark, Довод, Марк Зоради.
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