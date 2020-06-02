"Отряд самоубийц" может получить "версию Эйера"

Новости культуры:Warner Bros. задумалась о выпуске режиссерской версии "Отряда самоубийц".

Киностудия Warner Bros. рассматривает возможность выпуска режиссерской версии фильма "Отряд самоубийц" Дэвида Эйера. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ресурс DCEU Mythic. В случае утверждения этого плана, экранизация комиксов будет представлена с помощью потокового сервиса HBO Max.

Утверждается, что, в отличие от так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера", режиссерский вариант "Отряда" действительно существует, более того, он был полностью готов и даже продемонстрирован руководству студии. Однако оно распорядилось перемонтировать фильм, и зрители увидели то, что вышло в прокат.

По неподтвержденным пока сведениям, в нем было больше эпизодов с Джокером, в частности, продолжительная сцена боя с ним с подземке, также было совершенно иное вступление, задающее тон всей экранизации. Также иначе были поданы взаимоотношения Джокера и Харли Квинн, что, как считается, больше соответствовало концепции выпущенного позже фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".

"Отряд самоубийц" вышел в 2016 году и оказался вполне успешен в прокате. В 2021 году состоится премьера второй части, которая станет не сиквелом, а своего рода "мягким перезапуском".