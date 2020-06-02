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Съемки "Аватаров": Кэмерон и Ландау вернулись в Новую Зеландию

Съемки "Аватаров": Кэмерон и Ландау вернулись в Новую Зеландию
03:32 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Но возобновить производство команда сможет только после двухнедельного карантина.

Джеймс Кэмерон и Джон Ландау вернулись в Новую Зеландию для съёмок сиквелов "Аватара"

Об успешном возвращении в Новую Зеландию продюсер сиквелов Джон Ландау сообщил у себя в инстаграме. Он добавил, что теперь у них с Кэмероном начнётся обязательный двухнедельный карантин, который должны пройти все прибывшие иностранцы.

Съёмки фильмов и сериалов в Новой Зеландии начали постепенно возобновлять в начале мая после того, как правительство одобрило меры по обеспечению безопасности на площадках.

Как сообщили в Variety, съёмочная команда сиквелов "Аватара" также воспользовалась пунктом закона Новой Зеландии, позволяющая въезд в страну иностранцам, которые считаются экономически значимыми.

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Картины уже получают субсидии от государства в рамках съёмок иностранных фильмов и телепрограмм на её территории. В Variety уточнили, что фильмы также могут получит дополнительные финансовые бонусы при выполнении некоторых условий.

Помимо "Аватара" в Новой Зеландии шла работа над сериалом по "Властелину колец" от Amazon. Производство шоу приостанавливали на 4-5 месяцев и о сроках возобновления пока ничего неизвестно.

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Фильмы, Аватар, Джеймс Кэмерон, Джон Ландау.
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