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Глава HBO Max о "версии Снайдера": Переделывать все фильмы подряд мы не собираемся

Глава HBO Max о "версии Снайдера": Переделывать все фильмы подряд мы не собираемся
05:18 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Похоже, на альтернативный вариант "Отряда самоубийц" фанаты могут не надеяться.

Несмотря на то, что "монтаж Снайдера" собираются выпустить в онлайн-кинотеатре HBO Max в 2021 году, судя по всему, выход расширенной версии фильма после масштабной фанатской кампании так и останется уникальным случаем. По крайней мере, именно так ситуацию рассматривает Тони Гонкальвес (Tony Goncalves), гендиректор Otter Media — компании, которая занимается стриминговыми сервисами Warner и AT&T.

Во время беседы с ведущими подкаста The Vergecast его спросили о том, рассматривают ли в компании возможность выпустить онлайн расширенные версии других картин. Журналисты даже прямо упомянули возросший интерес к "Отряду самоубийц" Дэвида Эйера — постановщик даже сам утверждал, что доделать его вариант фильма было бы очень просто.

Однако Гонкальвес прямо заявил, что "Лига справедливости" от Зака Снайдера — "определённо не прецедент". По словам руководителя HBO Max, мнение потребителей всегда будет важно для них. Но это не значит, что все решения будут принимать, ориентируясь исключительно на фанатов.

"Когда-то у меня был начальник, который поговаривал: "Индустрия и потребители не всегда совпадают во мнениях, но обычно побеждают потребители". Баланс здесь очень хрупкий. Мне кажется, что сейчас у людей больше выбора, чем когда либо — в плане видео, развлечений, контента как такового. И их голоса сейчас важнее, чем раньше. Но это не означает, что мы начнём инвестировать свои деньги в каждый активный фандом. Да, наши потребители выражают своё мнение, и мы должны их слушать. Но переделывать все фильмы подряд мы не собираемся. Хотя мы точно будем держать ухо востро", - сказал Тони Гонкальвес.

"Отряд самоубийц" может получить "версию Эйера"

Работа над режиссёрской версией "Лиги справедливости" находится на раннем этапе. Переговоры с потенциальными участниками проекта начались незадолго до официального анонса, а в каком именно виде состоится релиз, пока неизвестно. По данным СМИ, на производство выделили бюджет около 20-30 миллионов долларов.

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Фильмы, Лига справедливости, Отряд самоубийц, HBO Max, Тони Гонкальвес.
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