Необычное завещание: Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине

Однажды Микки Рурк оговорился, что хочет быть похороненным в Украине - на родине своего помощника Дмитрия Корнийчука, родственники которого до сих пор живут в селе Загорцы Хмельницкой области. Но тогда слова голливудского актера не восприняли всерьез.

Как оказалось, он не шутил. Недавно Корнийчук прилетел домой не только проведать близких, но и выбрать место на кладбище для знаменитости.

Об этом в Facebook рассказал журналист Юрий Гула. "Эту идею он [Рурк] не оставил! Его ассистент Дима Корнийчук прилетел из LA в Загорцы. Место для Микки - выбрано". К своем посту Гула добавил фото с Корнийчуком и пообещал вскоре рассказать больше о том, где именно похоронят Рурка.

Ранее актер заявил, что не хочет, чтобы после смерти его тело оставалось в Лос-Анджелесе. Куда больше ему нравится природа в Загорцах, которую пока он видел лишь на фото.

Впрочем, некоторые поклонники Рурка все равно уверены, что это лишь очередная шутка, ведь не зря его называют "мистер эпатаж". Да и сам Рурк пока не собирается на покой - впереди у 67-летнего актера еще большие планы.