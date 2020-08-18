Скачать
Вторник, 18.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 18 августа: протесты в Беларуси, поступление 2020 и COVID-19 в Украине
Итоги 18 августа: протесты в Беларуси, поступление 2020 и COVID-19 в Украине
В МОН продлили вступительную кампанию в учреждения профтехобразования
В МОН продлили вступительную кампанию: детали
Куман согласился возглавить Барселону
Куман согласился возглавить Барселону
ASUS Zenfone 7 получит флагманский процессор Snapdragon 865 Plus
ASUS Zenfone 7 получит флагманский процессор Snapdragon 865 Plus

Необычное завещание: Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине

Необычное завещание: Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине
22:05 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
Однажды Микки Рурк оговорился, что хочет быть похороненным в Украине - на родине своего помощника Дмитрия Корнийчука, родственники которого до сих пор живут в селе Загорцы Хмельницкой области. Но тогда слова голливудского актера не восприняли всерьез.

Как оказалось, он не шутил. Недавно Корнийчук прилетел домой не только проведать близких, но и выбрать место на кладбище для знаменитости.

Об этом в Facebook рассказал журналист Юрий Гула. "Эту идею он [Рурк] не оставил! Его ассистент Дима Корнийчук прилетел из LA в Загорцы. Место для Микки - выбрано". К своем посту Гула добавил фото с Корнийчуком и пообещал вскоре рассказать больше о том, где именно похоронят Рурка.

Ранее актер заявил, что не хочет, чтобы после смерти его тело оставалось в Лос-Анджелесе. Куда больше ему нравится природа в Загорцах, которую пока он видел лишь на фото.

Скандал на шоу Эллен Дедженерес: трех продюсеров лишили должностей

Впрочем, некоторые поклонники Рурка все равно уверены, что это лишь очередная шутка, ведь не зря его называют "мистер эпатаж". Да и сам Рурк пока не собирается на покой - впереди у 67-летнего актера еще большие планы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актер, Микки Рурк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Регулярно употребляйте этот напиток и увидите, как улучшится Ваше здоровье
02 Как распознать психические расстройства у ребенка: главные признаки
03 Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО
04 Интер 5:0 Шахтер: события матча (Видео)
05 Грозы, ливни и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине с начала года падает численность населения: детали
В Украине с начала года падает численность населения: детали
Вакцина от COVID-19: финальная фаза стартовала в Пакистане
Вакцина от COVID-19: финальная фаза стартовала в Пакистане
В ООН обсудили ситуацию в Беларуси
В ООН обсудили ситуацию в Беларуси
Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев
Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь