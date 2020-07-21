Создателей "Очень странных дел" обвиняют в плагиате

Компания Irish Rover Entertainment подала в суд на создателей сериала "Очень странные дела" Мэтта и Росса Дафферов.

Создатели популярного скандала "Очень странные дела" оказались в центре скандала. Их проект назвали плагиатом.

Об этом сообщает The Wrap.

Отмечается, что компания Irish Rover Entertainment оформила судебный иск за кражу сценария "Тотема".

Согласно иску, поданному в среду в федеральный суд штата Калифорния, Irish Rover Entertainment сообщает, что "Очень странные дела" является копией "Тотема", сценарий которого написали Джеффри Кеннеди и Аарон Симс. Они отмечают, что сюжет, последовательность, персонажи, тема, диалог, настроение, а также авторский концепт-арт очень напоминает их проект.

Известно, что в сценарии "Тотема" также есть девочка Кими, обладающая сверхспособностями и помогающая друзьям открыть портал в другой мир, в котором обитают монстры.

Юристы Netflix в свою очередь отреагировали на иск. Они отмечают, что данные обвинения - всего лишь глупая гонка за деньгами, ведь сериал был полностью создан братьями Дафферами.

Напомним, стриминговый сервис Netflix купил права на показ мультфильма Ричарда Линклейтера "Аполлон 10 ½: Приключение космической эры".