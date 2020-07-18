Самый дорогой проект Netflix: режиссеры "Мстителей" снимут триллер с Крисом Эвансом в главной роли

Авторы фильмов "Первый мститель: Другая война", "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" Джо и Энтони Руссо определились с новым режиссерским проектом. Новый фильм будет сниматься в жанре шпионского триллера под названием "Серый человек".

Главные роли в новой картине сыграют американские актеры Крис Эванс и Райан Гослинг.

Как сообщает издание Deadline, проект станет самым дорогим фильмом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Его бюджет составит 200 миллионов долларов, а режиссеры обещают зрителям размах уровня "Джеймса Бонда".

Сценарий к фильму "Серый человек" написали Джо Руссо, Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Сюжет основанный по роману американского писателя Марка Грини.

История повествует о Корте Джентри (Райан Гослинг), бывшем агенте ЦРУ и наемном убийце, которого преследует его бывший коллега Ллойд Хенсен (Крис Эванс). Последний хочет устранить Джентри, чтобы провернуть сделку на миллиард долларов.

Как сообщалось ранее, в 2020 году братья Руссо спродюсировали для Netflix фильм "Тайлер Рейк: Операция по спасению". Боевик с Крисом Хемсвортом возглавил рейтинг кинолент от Netflix, став наиболее популярным среди аудитории, которая составила около 99 миллионов пользователей сервиса.