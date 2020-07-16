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Фильм "Тайлер Рейк: Операция по спасению" возглавил рейтинг кинолент от Netflix

Фильм "Тайлер Рейк: Операция по спасению" возглавил рейтинг кинолент от Netflix
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Стриминговый сервис Netflix предоставил очередную статистику по просмотрам фильмов. В распоряжении фанатов оказался список из 10 лент, которые вызвали наибольший интерес у зрителей.

При составлении рейтинга учитывалось количество просмотров той или иной картины за первые четыре недели после ее выхода.

Боевик с участием австралийского актера Криса Хемсворта в главной роли "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (в украинском прокате "Евакуація") принес наибольшую популярность среди аудитории, которая составила около 99 миллионов пользователей сервиса.

Второе место в рейтинге досталось постапокалиптическому "Птичьему коробу" с Сандрой Буллок, а на третьем разместился комедийный боевик с Марком Уолбергом "Правосудие Спенсера".

4 место - "Призрачная шестерка"

5 место - "Загадочное убийство"

6 место - "Ирландец"

7 место - "Тройная граница"

8 место - "Не та девушка"

9 место - "Платформа"

10 место - "Идеальное свидание"

Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+

В последние годы стриминговый сервис Netflix выпустил больше всего оригинальных фильмов, чем любая другая крупная голливудская студия. Успеху также поспособствовала и глобальная пандемия коронавируса, которая вынудила весь мир закрыть кинотеатры.

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Все по теме:

Рейтинг, Netflix, Тайлер Рейк: Операция по спасению.

Автор:

Телеграф
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