Фильм "Тайлер Рейк: Операция по спасению" возглавил рейтинг кинолент от Netflix

При составлении рейтинга учитывалось количество просмотров той или иной картины за первые четыре недели после ее выхода.
Боевик с участием австралийского актера Криса Хемсворта в главной роли "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (в украинском прокате "Евакуація") принес наибольшую популярность среди аудитории, которая составила около 99 миллионов пользователей сервиса.
Второе место в рейтинге досталось постапокалиптическому "Птичьему коробу" с Сандрой Буллок, а на третьем разместился комедийный боевик с Марком Уолбергом "Правосудие Спенсера".
4 место - "Призрачная шестерка"
5 место - "Загадочное убийство"
6 место - "Ирландец"
7 место - "Тройная граница"
8 место - "Не та девушка"
9 место - "Платформа"
10 место - "Идеальное свидание"
В последние годы стриминговый сервис Netflix выпустил больше всего оригинальных фильмов, чем любая другая крупная голливудская студия. Успеху также поспособствовала и глобальная пандемия коронавируса, которая вынудила весь мир закрыть кинотеатры.