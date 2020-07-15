Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В "СН" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ
В "СН" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ
Качура: мы добились отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов
Качура: мы добились отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов
Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (Видео)
Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (Видео)
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд

Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+

Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американская военная драма "Грейхаунд" с голливудским актером Томом Хэнксом установила рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе Apple TV+. Картина вышла на платформе 10 июля и стала самой крупной премьерой выходных.

По сообщениям издания Deadline, фильм "Грейхаунд" установил рекорд за первые три дня онлайн-проката. Пока точных цифр не сообщают, но отмечается, что зрительская аудитория была соразмерна летнему кинотеатральному прокату.

Согласно официальной статистике, доступ к "Грейхаунду" получили подписчики сервиса в сотне стран мира. Кроме того, 30% зрителей были новичками в сервисе.

Как сообщалось ранее, военная драма с Томом Хэнксом в главной роли должна была состоятся в кинотеатрах 12 июля, но из-за пандемии коронавируса фильм решили перенести на сервис Apple TV+.

Действия фильма разворачивается в 1942 году. Капитан Эрнест Краузе впервые должен командовать эсминцем. Он вместе с союзниками пересекает северную часть Атлантического океана под атакой немецких подводных лодок.

"Мне хочется выкопать Кубрика и убить его": оператор "Матрицы" вспомнил, как снимались вторая и третья часть трилогии

Напомним, что недавно 64-летний Том Хэнкс обратился к тем, кто не носит защитные маски. Актер пристыдил всех, кто рискует заболеть сам и заразить остальных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Том Хэнкс, Apple TV, Грейхаунд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ
02 Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
03 "Мне хочется выкопать Кубрика и убить его": оператор "Матрицы" вспомнил, как снимались вторая и третья часть трилогии
04 Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
05 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
Максим Чмерковский трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)
Максим Чмерковский трогательно поздравил свою жену с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь