Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+

Американская военная драма "Грейхаунд" с голливудским актером Томом Хэнксом установила рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе Apple TV+. Картина вышла на платформе 10 июля и стала самой крупной премьерой выходных.

По сообщениям издания Deadline, фильм "Грейхаунд" установил рекорд за первые три дня онлайн-проката. Пока точных цифр не сообщают, но отмечается, что зрительская аудитория была соразмерна летнему кинотеатральному прокату.

Согласно официальной статистике, доступ к "Грейхаунду" получили подписчики сервиса в сотне стран мира. Кроме того, 30% зрителей были новичками в сервисе.

Как сообщалось ранее, военная драма с Томом Хэнксом в главной роли должна была состоятся в кинотеатрах 12 июля, но из-за пандемии коронавируса фильм решили перенести на сервис Apple TV+.

Действия фильма разворачивается в 1942 году. Капитан Эрнест Краузе впервые должен командовать эсминцем. Он вместе с союзниками пересекает северную часть Атлантического океана под атакой немецких подводных лодок.

Напомним, что недавно 64-летний Том Хэнкс обратился к тем, кто не носит защитные маски. Актер пристыдил всех, кто рискует заболеть сам и заразить остальных.