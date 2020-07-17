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Драма собрала всех актеров: объявлена дата выхода "Дьявола навсегда"

Драма собрала всех актеров: объявлена дата выхода "Дьявола навсегда"
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Стриминговый сервис Netflix огласил дату премьеры психологической драмы "Дьявол навсегда" (The Devil All The Time). Фильм по роману Дональда Рэя Поллока "Постоянное зло" увидит свет 16 сентября 2020 года.

Netflix выпустит экранизацию романа американского писателя Дональда Рэя Поллока "Дьявол навсегда" - остросюжетный триллер, в котором сыграют Крис Эванс, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Трейси Леттс, Миа Гот, Билл Скарcгорд и Элайза Сканлен.

Режиссер фильма Антонио Кампоса опубликовал на своей официальной странице в Twitter титульный лист сценария, в котором можно увидеть дату премьеры драмы.

Выход экранизации романа Поллока запланирована на 16 сентября 2020 года.

В фильме рассказывается о том, как жители городка Нокертифф, штат Огайо, спустя 20 лет после Второй мировой войны пытаются справиться с причиненными ею психологическими травмами. Картина поделена на несколько сюжетных линий.

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Антонио Кампос написал сценарий совместно с Пауло Кампосом еще в 2011 году. Продюсерами фильма стали голливудский актер Джейк Джилленхол, Рэндолл Постер и Рива Маркер.

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Фильм, Дата, Дьявол навсегда.

Автор:

Телеграф
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