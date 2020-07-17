Драма собрала всех актеров: объявлена дата выхода "Дьявола навсегда"

Netflix выпустит экранизацию романа американского писателя Дональда Рэя Поллока "Дьявол навсегда" - остросюжетный триллер, в котором сыграют Крис Эванс, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Трейси Леттс, Миа Гот, Билл Скарcгорд и Элайза Сканлен.
Режиссер фильма Антонио Кампоса опубликовал на своей официальной странице в Twitter титульный лист сценария, в котором можно увидеть дату премьеры драмы.
Выход экранизации романа Поллока запланирована на 16 сентября 2020 года.
Mark your calendars for
Tom Holland
Bill Skarsgard
Riley Keough
Jason Clarke
Sebastian Stan
Robert Pattinson
Haley Bennett
Mia Wasikowska
Eliza Scanlen
Harry Melling
Pokey LaFarge
in THE DEVIL ALL THE TIME, from director Antonio Campos, coming to Netflix globally 16 September pic.twitter.com/ZQm35ilMyf
— NetflixFilm (@NetflixFilm) July 16, 2020
В фильме рассказывается о том, как жители городка Нокертифф, штат Огайо, спустя 20 лет после Второй мировой войны пытаются справиться с причиненными ею психологическими травмами. Картина поделена на несколько сюжетных линий.
Антонио Кампос написал сценарий совместно с Пауло Кампосом еще в 2011 году. Продюсерами фильма стали голливудский актер Джейк Джилленхол, Рэндолл Постер и Рива Маркер.