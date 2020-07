Драма собрала всех актеров: объявлена дата выхода "Дьявола навсегда"

Netflix выпустит экранизацию романа американского писателя Дональда Рэя Поллока "Дьявол навсегда" - остросюжетный триллер, в котором сыграют Крис Эванс, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Трейси Леттс, Миа Гот, Билл Скарcгорд и Элайза Сканлен.

Режиссер фильма Антонио Кампоса опубликовал на своей официальной странице в Twitter титульный лист сценария, в котором можно увидеть дату премьеры драмы.

Выход экранизации романа Поллока запланирована на 16 сентября 2020 года.

Mark your calendars for

Tom Holland

Bill Skarsgard

Riley Keough

Jason Clarke

Sebastian Stan

Robert Pattinson

Haley Bennett

Mia Wasikowska

Eliza Scanlen

Harry Melling

Pokey LaFarge

in THE DEVIL ALL THE TIME, from director Antonio Campos, coming to Netflix globally 16 September pic.twitter.com/ZQm35ilMyf

