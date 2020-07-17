Все решают зрители: "Старая гвардия" с Шарлиз Терон может получить сиквелы

Режиссер фантастического фильма "Старая гвардия" Джина Принс-Байтвуд рассказала, что картина может получить продолжение.

Джина Принс-Байтвуд в интервью для Slash Film отметила, что это все будет зависеть от зрителей.

"Я знаю, как будет развиваться сюжет. Он отличный. Но, в конечном счете, все начинается со зрителей и того, что они хотят. Если они захотят больше, нам точно будет что им рассказать", — заявила режиссер.

Также Джина рассказала, что автор оригинала — серии комиксов The Old Guard — Грег Ракки, который также написал сценарий к фильму, всегда представлял историю в виде трилогии.

Премьера "Старой гвардии" состоялась на Netflix 10 июля и зрители отметили неоднозначную концовку фильма.

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