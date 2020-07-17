"Это большая честь": Netflix готовит фильм о самой молодой мореплавательнице

Netflix разрабатывает художественный фильм по мотивам мемуаров Джессики Уотсон "Истинный дух".

Джессика Уотсон стала самой молодой мореплавательницей, которая в одиночку, без посторонней помощи совершила кругосветное путешествие в 2009 году, находясь в море в течении 210 дней. Девушка вернулась домой за три дня до своего 17-летия.

Джессика сказала, что не считает себя героем, и описала себя как "обычного человека, который усердно работал над своей мечтой и доказал, что все возможно".

"Я надеюсь, что фильм вдохновит людей по всему миру попробовать свои силы в плавании, а также заниматься своими собственными приключениями", — сказала Уотсон.

Режиссер байопика - Сара Спиллейн, известная по фильму "Жизненный опыт". Сценарием займется Кэти Рэндалл. Дата выхода фильма не известна.