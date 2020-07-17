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СМИ: "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix

СМИ: "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix
Обновлено 03:41 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
После отмены планов запустить в кинотеатрах анимационный фильм "Губка Боб в бегах", Paramount Animation объявила о намерениях сразу запустить ленту в "цифре". Релиз должен был состояться на сервисе CBS All Access в начале 2021 года. Теперь же в СМИ появилась другая информация.

Как сообщают источники Variety, лента выйдет на сервисе CBS лишь в США. Права на демонстрацию ленты во всем мире (исключая Китай) приобрел потоковый сервис Netflix. 

Отмечается, что Netflix не привязан к дате релиза в Штатах и может выпустить картину в прокат раньше, чем в 2021 году.

Тем не менее, дата международного релиза пока не сообщается, а авторам картины лишь предстоит уведомить о своих новых планах.   

Позже информацию подтвердило также издание Deadline

"Губка Боб в бегах" рассказывает историю Губки Боба и Патрика, отправившихся на поиски любимого питомца Гэри. В ходе поисков они окажутся в городе Атлантик-Сити.   

Отметим, что в фильме также засветится Киану Ривз, ему досталась роль говорящего перекати-поле.

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Все по теме:

Фильмы, Губка Боб, Netflix.

Автор:

Телеграф
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