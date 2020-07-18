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Netflix готовит мультфильм о первой высадке на Луну

Netflix готовит мультфильм о первой высадке на Луну
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Стриминговый сервис купил права на показ мультфильма Ричарда Линклейтера "Аполлон 10 ½: Приключение космической эры".

Действие анимационного фильма, который снял Линклейтер, происходят на фоне миссии Аполлон 1969 года, когда первый человек ступил на Луну. Мультфильм расскажет о великом собитии с двух точек зрения. Одна - это триумс со стороны астронавта, в вторая - это, то что увидел ребенок, живущий рядом с центром полетов NASA.

Режиссер признался, что на идею мультфильма его вдохновило детство. На момент оправления "Аполлона-11" на Луну, Ричарду было 8 лет.

"Несколько лет назад меня осенило, что это мой фильм, как с хронологической точки зрения, так и с уровня близости - я был там, учась в третьем классе. Наш уникальный стиль анимации позволяет создавать волшебство давно ушедшего мира, и плавно, игриво выражать память и воображение", - сказал Линклейтер.

Для воплощения задумки в жизнь, будут использованны 3D-графика, рисованная и компьютерная виды анимации.

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Продюсерами являются Томми Паллотта, Майк Близзард, Фемке Вольтинг, Бруно Феликс. Для озвучки персонажей приглашены Джек Блэк, Захари Леви, Глен Пауэлл, Джош Уиггинс, Майло Кой, Ли Эдди, Билл Уайз, Натали Ламо, Джессика Бринн Коэн, Сэм Чипман и Даниэль Гилбот.

О дате выхода информации нет.

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Кино, Мультфильм, Netflix.

Автор:

Телеграф
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