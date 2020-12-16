Названы лучшие фильмы 2020 года: список (видео)

Издание IndieWire показал список из 10 фильмов, которые были признаны лучшими по результатам голосования 231 кинокритика из разных стран мира.

ТОП-10 появился на официальном сайте издания.

1. Лучшим фильмом года назвали кинокартину "Земля кочевников" с актрисой Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Кроме того, фильм отметили в категориях "Лучший режиссер" и "Лучшая операторская работа".

2. "Никогда редко иногда всегда"

3. "Первая корова"

4. Lovers Rock

5. "Я подумываю со всем этим покончить"

6. "Дылда"

7. "Время"

8. "Пятеро одной крови"

9. "Мартин Иден"

10. "Бакурау"

Ранее сообщалось, что украинский сериал "Спіймати Кайдаша" обошел проекты "Ведьмак" и "Ход королевы" в поисковых запросах Google за 2020 год.