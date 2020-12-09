Украинский сериал обогнал "Ведьмака" и "Ход королевы" по количеству запросов за 2020 год

8 декабря украинские представители компании Google подвели итоги уходящего 2020 года. На пресс-конференции по этому поводу были рассекречены и проанализированы поисковые запросы украинцев в 2020 году.

В официальном блоге Google Украина появился топ запросов украинских пользователей в различных отраслях. Особое внимание привлекает категории «Кино» и «Сериалы», в которых на лидерских позициях можно увидеть новинки украинского производства.

Итак, топ-10 самых популярных сериалов в Украине в 2020 году:

Из этого списка можно сделать вывод, что украинский сериал «Спіймати Кайдаша» обошел проект «Ведьмак» и даже нашумевшую новинку от Netflix «Ход королевы» в поисковых запросах.

Также, раздел «Кино» в этом году порадовал. Одна из самых успешных комедий Украины «Сумасшедшая свадьба 2» вошла в пятерку лидеров по запросам, обойдя оскароносных «Паразитов» и «Джентельменов» Гая Ричи.

Ранее, «Телеграф» сообщал, кем больше всего интересовались украинцы за 2020 год.