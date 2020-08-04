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"Ограбление подходит к концу": Netflix закрывает испанский сериал "Бумажный дом"

"Ограбление подходит к концу": Netflix закрывает испанский сериал "Бумажный дом"
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Стриминговый сервис принял решение закрыть сериал "Бумажный дом" после пятого сезона.

 Об этом сообщается на Twitter-странице Netflix.

"Ограбление подходит к концу. Часть 5", – говорится в сообщении.

Сериал рассказывает о группе авантюристов во главе с загадочным Профессором, которые решают ограбить Испанский королевский монетный двор.

По последним данным, его посмотрело 65 миллионов пользователей Netflix. Таким образом, шоу стало самым популярным испаноязычным продуктом платформы.

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Напомним, ранее канал Showtime принял решение закрыть драматический сериал "Шучу" с Джимом Керри.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Netflix, Бумажный дом.

Автор:

Телеграф
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