"Ограбление подходит к концу": Netflix закрывает испанский сериал "Бумажный дом"

Стриминговый сервис принял решение закрыть сериал "Бумажный дом" после пятого сезона.

Об этом сообщается на Twitter-странице Netflix.

"Ограбление подходит к концу. Часть 5", – говорится в сообщении.

Сериал рассказывает о группе авантюристов во главе с загадочным Профессором, которые решают ограбить Испанский королевский монетный двор.

THE HEIST COMES TO AN END PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff — Netflix (@netflix) July 31, 2020

По последним данным, его посмотрело 65 миллионов пользователей Netflix. Таким образом, шоу стало самым популярным испаноязычным продуктом платформы.

Напомним, ранее канал Showtime принял решение закрыть драматический сериал "Шучу" с Джимом Керри.