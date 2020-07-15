Сериал с Джимом Керри "Шучу" закрывается: подробности

Канал Showtime решил остановить производство сериала "Шучу" с Джимом Керри в главной роли. Всего сериал "просуществовал" два сезона.

"После двух сезонов "Шучу" завершает свою работу на Showtime", - говорится в сообщении канала.

"Шучу" (Kidding) - сериал, который рассказывает историю знаменитого детского телеведущего Джеффа Пиклса. Для всех он известен добрым и нежным отношением к детям, но на самом деле Пиклс борется с серьезными проблемами, как личными, так и профессиональными.

В сериале также снимались Джуди Грир, Кэтрин Кинер, Фрэнк Ланджелла, Коул Аллен, Джульетта Моррис и Джастин Кирк.

Джим Керри выступал и исполнительным продюсером проекта. Также роль Джеффа Пиклса была первой постоянной ролью актера за 20 лет.

"Мы очень гордимся тем, что транслировали этот сериал. Мы бы хотели сказать огромное спасибо Джиму Керри, Дейву Холстейну, Майклу Агиларе, Мишелю Гондри и всему актерскому составу, а также съемочной группе за их блестящую и неутомимую работу" - добавили в сообщении.