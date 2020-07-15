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Сериал с Джимом Керри "Шучу" закрывается: подробности

Сериал с Джимом Керри "Шучу" закрывается: подробности
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Канал Showtime решил остановить производство сериала "Шучу" с Джимом Керри в главной роли. Всего сериал "просуществовал" два сезона.

"После двух сезонов "Шучу" завершает свою работу на Showtime", - говорится в сообщении канала.

"Шучу" (Kidding) - сериал, который рассказывает историю знаменитого детского телеведущего Джеффа Пиклса. Для всех он известен добрым и нежным отношением к детям, но на самом деле Пиклс борется с серьезными проблемами, как личными, так и профессиональными.

В сериале также снимались Джуди Грир, Кэтрин Кинер, Фрэнк Ланджелла, Коул Аллен, Джульетта Моррис и Джастин Кирк.

Джим Керри выступал и исполнительным продюсером проекта. Также роль Джеффа Пиклса была первой постоянной ролью актера за 20 лет.

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"Мы очень гордимся тем, что транслировали этот сериал. Мы бы хотели сказать огромное спасибо Джиму Керри, Дейву Холстейну, Майклу Агиларе, Мишелю Гондри и всему актерскому составу, а также съемочной группе за их блестящую и неутомимую работу" - добавили в сообщении.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Актер, Джим Керри.

Автор:

Телеграф
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