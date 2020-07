"Грязные танцы" получат сиквел? Lionsgate начал работу над новым танцевальным фильмом

Lionsgate и Дженнифер Грей работают над новым танцевальным фильмом, который может стать продолжением "Грязных танцев".

Главная героиня "грязный танцев" Дженнифер Грей работает совместно с Lionsgate над танцевальным фильмом, в котором она снова сыграет главную роль. Есть предположение, что фильм станет сиквелом оригинальной ленты -"Грязные танцы", которая вышла в 1987 году.

Актриса также выступит исполнительным продюсером проекта.

Студия пока не комментирует вернется ли на экраны персонажи Дженнифер - девушка Бэби и Патрика Суэйси - романтического инструктора по танцам Джонни.

"Имя" фильму еще не дали. Также не сообщают детали о сюжете будущей картины.

Руководить проектом будут Джонатан Ливайн и Джиллиан Борер, а сценарием займентся команда Микки Дотри и Тобиаса Иакониса.

Оригинальный фильм вышел в далеком 1987 году, собрав 217 миллионов долларов в кассах по всему миру. А главная песня фильма "(I’ve Had) the Time of My Life" получила Оскар за лучшую оригинальную песню.

В 2004 году кинокомпания Lionsgate презентовала приквел фильма под названием "Грязные танцы 2: Гаванские ночи".