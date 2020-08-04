Леонардо Ди Каприо будет разрабатывать контент для Apple

Актер Леонардо Ди Каприо, точнее его студия Appian Way, заключили эксклюзивный контракт с Apple. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Компания актера Леонардо Ди Каприо "Appian Way" подписала контракт с технологическим гигантом. В соответствии с этим договором, продюсерская компания, которой он руководит вместе с Дженнифер Дэвиссон, будет разрабатывать новые сериалы и фильмы для Apple.

В отличии от остальных контрактов с Warner Bros и Paramount Pictures, здесь упор будет сделан именно на телевизионных проекты.

Компания Apple заплатит около 200 миллионов долларов в съемки картины "Убийцы лунного цветка", которую снимут по книге Дэвида Гранна. Этот фильм снова объединит Леонардо Ди Каприо с режиссером Мартином Скорсезе.

Ранее, стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала, который будет основан на книге Олдоса Хаксли.