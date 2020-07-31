Леонардо Ди Каприо экранизирует роман-утопию Олдоса Хаксли

Актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала, который будет основан на книге Олдоса Хаксли.

Для нового сериала выбрали книгу "Остров".

Роман был опубликован в 1962 году. История представлена в виде записок журналиста Уилла Фарнеби, который оказывается на вымышленном острове Пала. Герой надеется узнать о природных ресурсах острова, но к своему удивлению обнаруживает, что на Пале процветает идеально устроенное общество с особой культурой и традициями.

Как сообщает Variety, разработкой проекта занимается продюсерская компания Леонардо Ди Каприо Appian Way совместно со студией In Good Company Films.

Информации о том, кто станет постановщиком шоу, а также о дате выхода и актерском составе, пока нет.