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Netflix снимает свой первый фильм в Украине: подробности

Netflix снимает свой первый фильм в Украине: подробности
16:50 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pexels.com
Стриминговый сервис готовит к выходу новый комедийный боевик, съемка которого будут проходить в Киеве и Париже.

В Киев прибыла съемочная группа Netflix вместе с исполнителем главной роли - 59-летним Жан-Клодом Ван Даммом. Съемки уже стартовали и продлятся аж до осени. 

Об этом радостном событии поделился на своей странице в Facebook министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он уже успел познакомиться со съемочной командой и лично с Ван Даммом. Теперь же он решил поделиться первыми подробностями о съемках.

"Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная доля съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов" - написал Ткаченко.

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Название картины - The Last Mercenary ("Последний наемник"). Съемками в Украине занимается международная компания Apple Tree и украинская компания  Star Media. Также одним из продюсеров фильма значится генпродюсер Star Media Влад Ряшин.  Режиссер ленты - Девид Шарон.

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Кино, Фильм, Netflix.

Автор:

Телеграф
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