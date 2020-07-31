Netflix снимает свой первый фильм в Украине: подробности

Стриминговый сервис готовит к выходу новый комедийный боевик, съемка которого будут проходить в Киеве и Париже.

В Киев прибыла съемочная группа Netflix вместе с исполнителем главной роли - 59-летним Жан-Клодом Ван Даммом. Съемки уже стартовали и продлятся аж до осени.

Об этом радостном событии поделился на своей странице в Facebook министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он уже успел познакомиться со съемочной командой и лично с Ван Даммом. Теперь же он решил поделиться первыми подробностями о съемках.

"Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная доля съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов" - написал Ткаченко.

Название картины - The Last Mercenary ("Последний наемник"). Съемками в Украине занимается международная компания Apple Tree и украинская компания Star Media. Также одним из продюсеров фильма значится генпродюсер Star Media Влад Ряшин. Режиссер ленты - Девид Шарон.